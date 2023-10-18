Apple, Katlanabilir iPad'lerin Tasarımında Hâlâ Çok Kararsız: Rakip Firmaları İnceliyor!

Apple, uzun zamandır katlanabilir cihaz sektörüne nasıl bir giriş yapacağını tartışıyordu. İlk katlanabilir cihazının iPhone olmasına karar veren şirket, daha sonra bunun iyi bir fikir olmadığını düşünerek iPad'lere yöneldi.

Neredeyse bir yıldır katlanabilir iPad'ler için çalışan şirketin üretime geçmesine çok az kalmışken hâlâ tasarım konusunda kararsız olduğu görülüyor. Peki katlanabilir iPad'ler ne zaman çıkacak? İşte haberimizin devamı...

Ekranda Kırışıklık Olmasından Çekiniyor!

Apple'ın katlanabilir iPad'leri için 2025 yılında seri üretime başlaması gerekiyor. Ancak şirketin cihazların tasarımıyla ilgili hâlâ büyük endişeleri var. Hatta bu konudaki en büyük korkusu cihazların ekranlarında oluşabilecek kırışıklık sorunu.

Şu anda piyasadaki diğer katlanabilir cihazların da belki de en büyük sıkıntısı, ekranın katlanan bölgesinde oluşan kırışıklıklar. Ekranda bir zaman sonra belirginleşen kırılma izleri, kullanıcıların katlanabilir cihazlardan uzak durmasına sebep oluyor.

İşte tam da bu noktada Apple katlanabilir iPad'lerinde aynı sorunu yaşamamak için LG ve Samsung'un katlanabilir cihazlarını inceliyor.

Mekanik tasarım çözümleri üretmeye çalışan Apple, cihazların menteşesini yeterli miktarda tedarik edebiliyor olsa da hâlâ daha uygun maliyetli ve seri üretimi kolay bir tasarım arıyor.

Bu sebeple 2024'ün sonunda çıkış yapması beklenen katlanabilir iPad'lerin tasarımı, belki de diğer tüm özelliklerinden daha fazla konuşulacak. Apple'ın hayalindeki katlanabilir iPad'leri kullanıcılarla buluşturmasına çok az kaldı.

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