Apple Gaza Bastı! Katlanabilir iPhone İçin Kritik Sızıntı

Samsung, Xiaomi, vivo ve Oppo gibi devler katlanabilir telefon piyasasında ilerlemişken, gözler hala büyük eksikte: Apple. Rakipleri çoktan ilk katlanabilir modellerini tanıtmış olsa da ABD'li şirket, uzun süredir sessizliğini koruyordu. Şimdi ise oyun değişmek üzere.

Mevcut bilgilere göre yıllardır katlanabilir iPhone üzerinde çalışan Apple, bu modelini 2026 sonu veya 2027 başında çıkaracak. Tabii zaman azaldıkça söylentiler de çoğalıyor. Son olarak iPhone Fold için ekran ile ilgili yeni bir sızıntı daha gerçekleşti.

iPhone Fold Ekranıyla İlgili Yeni İddia

Akıllı telefon dünyasının güvenilir sızıntı kaynaklarından Digital Chat Station (DCS), katlanabilir cihazın ekran oranlarıyla ilgili yeni detaylar paylaştı. DCS’ye göre iPhone Fold’un iç ekranı 14.1:10, dış ekranı ise 14.6:10 en-boy oranına sahip olacak.

Bu da demek oluyor ki cihazın iç ekranı Samsung Galaxy Z Fold 6’daki 20.9:18 oranına kıyasla daha kısa ve daha geniş bir yapıda olacak.

Öte yandan daha önce ortaya çıkan sızıntılara göre iPhone Fold’un dış ekranı 5.49 inç büyüklüğünde olacak ve 2088 x 1422 piksel çözünürlük sunacak. İç ekrana geçtiğimizde ise bizi 7.76 inç boyutunda ve 2713 x 1920 piksel çözünürlüğünde bir panel karşılayacak.

Bildiğiniz gibi katlanabilir telefonlarda en çok tartışılan sorunlardan biri, ekranın ortasında oluşan katlanma izi. Apple’ın ise geliştirdiği yeni menteşe sistemiyle bu sorunu tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediği konuşuluyor.

Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Apple ile ilgili güvenilir isimlerden Mark Gurman’a göre iPhone Fold, yaklaşık 2 bin dolarlık bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak. Kıyaslamak gerekirse, Samsung Galaxy Z Fold 6’nın fiyatı şu anda 1.900 dolar, Pixel 9 Pro Fold ise 1.800 dolardan satılıyor.

Ancak Apple’ın her zaman yüksek fiyat politikasını benimsemesi düşünüldüğünde iPhone Fold’un 2 bin dolara çıkması kimseyi şaşırtmayacak gibi görünüyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Katlanabilir iPhone modelinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.