Call of Duty Black Ops'un Zombi Modu Tarayıcıda Ücretsiz Oynanabiliyor

Geçtiğimiz günlerde GTA 5'in tarayıcıda çalıştırılmasının ardından önemli bir gelişme daha yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda en sevilen oyunlardan biri olan Call of Duty Black Ops'un Zombi modu tarayıcıda çalıştırıldı. Bu mod, şu anda yalnızca bir web tarayıcısı aracılığıyla oynanabiliyor.

Call of Duty Black Ops'un Zombi Modu Tarayıcıda Nasıl Oynanır?

Call of Duty Black Ops'un en sevilen modlarından biri olan Zombies artık tarayıcı üzerinden oynanabilir hâle geldi. Bu modu oynamak için vel.gg/bo1z web sitesini ziyaret etmeniz ve ardından bir bölüm seçmeniz yeterli. Web sürümünde 10 farklı bölüm bulunuyor. Bu web sürümünün resmî olmadığını belirtelim. Yani Activision ile herhangi bir ilgisi bulunmuyor. Dolayısıyla bu projeye her an telif atılabilir ve bununla birlikte web sürümü oynanamaz hâle gelebilir.

Tarayıcı üzerinden sunulan sürümde Black Ops Zobmies deneyiminin temel yapısı büyük ölçüde korunuyor. Oyunclar zombi dalgalarına karşı mücadele ederken harita içerisinde yeni bölümlerin kilidini açabiliyor ve çeşitli silahlar alabiliyor. Projenin tarayıcı üzerinden çalışabilmesi ise teknik açıdan dikkat çekiyor.

WebAssembly tabanlı yapı sayesinde oyunun belirli bileşenleri doğrudan internet tarayıcısı içerisinde çalıştırılabiliyor. Böylece oyuncuların oyunun klasik Zombies deneyimine erişmek için geleneksel kurulum sürecinden geçmesi gerekmiyor. Web sürümünde klavye ve mouse desteği bulunuyor. Bu sayede oyuncular, bilgisayar üzerinden alışık oldukları kontrol sistemiyle zombi dalgalarına karşı mücadele edebiliyor.

Call of Duty Black Ops Nasıl Bir Oyun?

Treyarch tarafından geliştirilen Call of Duty Black Ops, Soğuk Savaş dönemini konu alıyor. Oyunun hikâyesinde Alex Mason isimli bir karakteri kontrol ediyoruz. Mason, CIA tarafından gerçekleştirilen gizli operasyonlara katılıyor. Oynanış açısından oyun hızlı ve aksiyon dolu bir yapıya sahip. Bu arada oyun 2010 yılının Kasım ayında piyasaya sürüldü.

Editörün Yorumu

Bence Call of Duty Black Ops, hikâyesi ve atmosferi sayesinde oynanması oldukça keyifli bir oyun. Görevlerin aksiyon dolu olması ve hikâyenin ilerledikçe daha merak uyandırıcı hâle gelmesi, oyunu daha keyifli hâle getiriyor. Zombi modu ise oyuna ayrı bir eğlence katıyor. Bu zombi modunun yalnızca bir tarayıcı üzerinden oynanabilmesi ise oldukça ilginç.