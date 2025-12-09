Apple Katlanabilir iPhone Hedefini Büyüttü: On Milyonlarca Üretecek

Teknoloji devi Apple, uzun bir süredir beklenen katlanabilir iPhone için nihayet ön üretim aşamasına geçiş yaptı. Son olarak şirketin yeni cihazının ekranı için Samsung ile masaya oturduğu ve dev bir tedarik anlaşması imzaladığı ortaya çıktı.

Gelen bilgilere göre şirket, Samsung'dan pazardaki beklentilerin çok üstünde bir sipariş sayısı verdi. Bu gelişme Apple'ın katlanabilir iPhone için tahminlerinin oldukça üzerinde bir üretim hedefi belirlediğini gösteriyor. İşte detaylar!

Katlanabilir iPhone'dan Kaç Adet Üretilecek?

Sızdırılan raporlara göre Apple, ilk katlanabilir iPhone için Samsung Display'den tam 22 milyon adet OLED panel sipariş etti. Bu rekor niteliğindeki sipariş, sektör kulislerinde konuşulan 15 milyonluk tahminin yaklaşık yüzde 30 kadar daha fazlasına tekabül ediyor.

Verilen ekran siparişi ayrıca şirketin ilk etapta katlanabilir iPhone'dan kaç adet üreteceği sorusu ile ilgili de önemli bir ipucu veriyor. Daha önceki tahminler fire ve yedek ekranlar çıkarıldığında ilk etapta yaklaşık 6 ila 8 milyon adet cihaz üretileceğini öngörüyordu.

Ancak gelen son bilgiler Apple'ın bundan çok daha fazlasını hedeflediğini gösteriyor. Öyle ki analistlere göre Samsung'a verilen 22 milyonluk panel siparişi yeni cihazın 10 milyon adedin üzerinde üretileceğini anlamına geliyor.

Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

İddialara göre Apple, uzun yıllardır beklenen ilk katlanabilir telefonunu önümüzdeki yıl tanıtılacak yeni iPhone 18 modelleriyle birlikte piyasaya sürecek. Bu kapsamda iPhone Fold olarak adlandırılması beklenen yeni cihazın, Eylül 2026'da düzenlenecek iPhone lansmanı ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple ilk etapta ürettiği katlanabilir iPhone modellerinin hepsini satmayı başarabilir mi? Yorumlarda buluşalım.