Katlanabilir iPhone'dan Fiziksel SIM Sahiplerini Üzecek Haber!

Teknoloji devi Apple'ın heyecanla beklenen yeni ürünlerinden katlanabilir iPhone hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre yeni cihaz tıpkı bul yıl tanıtılan iPhone Air gibi herhangi bir SIM yuvasına sahip olmayacak ve sadece eSIM teknolojisini destekleyecek.

Bu karar bir yandan hala fiziksel SIM kullanmak isteyen kişileri üzerken, diğer yandan sadece eSIM'li telefonlara izin vermeyen Çin gibi büyük pazarlarda yeni modelin geleceğini belirsizliğe sürüklüyor. Tüm bu güçlü engellere ve kısıtlamalara rağmen Apple ilk katlanabilir telefonunda neden yalnızca eSIM'i tercih edecek? İşte detaylar!

Apple, Katlanabilir iPhone'nun Daha İnce Olması İçin Fiziksel SIM Yuvasını Kaldıracak

Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, iPhone Fold olarak isimlendirdiği ilk katlanabilir telefon için iki önemli noktaya daha fazla odaklanıyor. Bunlardan ilki cihazın kırışıksız bir şekilde katlanabilmesi. Firmanın bu özellik için yıllardır üstün bir menteşe teknolojisi üzerinde çalıştığı bildiriliyor.

Bir diğer önemli alan ise ultra incelik. Piyasaya sürülen pek çok katlanabilir telefonun kalınlığı nedeniyle eleştirildiğini gören Apple, yeni modelinin son derece ince olmasını hedefliyor. Şirket bu kapsamda, sadece 5.5 mm kalınlığa sahip olan iPhone Air'in tasarım mimarisini yeni katlanabilir iPhone'a taşımak istiyor.

Tam da bu noktada, şirketin Air modelinde olduğu gibi yeni cihazında da fiziksel bir SIM yuvasına yer vermeyeceği bildiriliyor. Aktarılanlara göre iPhone Fold bu sayede incelik alanında rakiplerine göre önemli bir avantaj sağlasa da, Çin gibi fiziksel SIM kullanımına sahip pazarlarda ciddi düzenleyici kısıtlamalara tabi tutulma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Kullanıcıların eSIM'e Tepkisi Ne Olacak?

Eğer iddialar doğruysa katlanabilir iPhone fiziksel SIM yuvası yerine sadece eSIM teknolojisi ile birlikte çalışacak. Analistlere göre bu durum pek çok kullanıcının telefonu satın alma kararını doğrudan etkileyebilir. Dahası cihaz tıpkı iPhone Air'da olduğu gibi bazı bölgelerde gerekli yasal onayları almadığı takdirde lansmandan haftalar sonra satışa sunulabilir.

Öte yandan Apple'ın bu tür durumlara karşı endişeli olmadığı ve bireysel kullanıcıların yenilikçi tasarıma olan ilgisine güvendiği belirtiliyor. Zira iPhone Air Çin'de gecikmeli piyasaya sürülse bile dakikalar içerisinde tükenmişti. Firmaya göre bu durum kullanıcıların fiziksel SIM kartı tercih etseler bile çarpıcı ve yenilikçi tasarımlara daha fazla ilgi gösterdiğini ortaya koyuyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce katlanabilir iPhone sadece eSIM'i desteklemesi nedeniyle başarızlığa uğrayabilir mi? Yorumlarda buluşalım.