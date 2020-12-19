Apple'ın Katlanabilir iPhone Tanıtım Tarihi Ortaya Çıktı

Yeni bir rapor, Apple'ın katlanabilir iPhone tanıtım tarihini ortaya çıkardı. Sızdırılan belgeye göre Apple'ın 2022 gibi "erken bir tarihte" katlanabilir telefon sektörüne giriş yapacağı ön görülüyor.

Digitimes tarafından bildirilen habere göre Apple'ın katlanabilir ekranlı iPhone geliştirmeye başladığına inanılıyor. Samsung Electronics, OLED paneller kullanarak inşa edilmiş üç katlanabilir akıllı telefonu piyasaya sürdüğü için Apple'ın 2022'de katlanabilir akıllı telefon sektörüne adım atacağı düşünülüyor.

Rapor, Samsung ve LG Display gibi tedarikçilerin küçük ve orta ölçekli uygulamalar için OLED üretimini artırması gerektiğine işaret ediyor. Sızdırılan belgede, "Akıllı telefon sektöründe OLED panellerine olan talep, Apple'ın tüm iPhone 12 serisini OLED ekranla geliştirmesinden dolayı bir hayli arttı. Apple ise artık esnek OLED ekranlara geçiş yapmak istiyor" ifadelerine yer verildi.

Digitimes, OLED tabanlı akıllı telefonların önümüzdeki yıl sevkiyatların yüzde 40'ını oluşturacağını ve Apple Watch için OLED panel talebinin önümüzdeki yıl ikiye katlanacağını söylüyor.

Apple'ın katlanabilir iPhone tanıtım tarihi ne zaman?

Bir başka sızıntı sahibi Jon Prosser ise Apple'ın tek menteşe üzerinde iki ayrı ekran paneli olan katlanabilir bir iPhone prototipine sahip olduğunu söylemişti. Ayrıca geliştirilen bu iPhone modelinde çentik ve Face ID'li bir dış ekran da yer alacak.

Prosser, tasarlanan bu iPhone prototipinin "iki telefonu birbirine yapıştırmış gibi görünmediğini" ve ekranlar genişletildiğinde oldukça kusursuz bir şekilde kullanılabildiğini iddia etti.

Aslında son dönemlerde her türden katlanabilir akıllı telefon görüyoruz. Bazıları yukarı ve içe doğru katlanırken, bazı tasarımlar ise daha büyük bir ekran deneyimi için dışa doğru katlanıyor. Bununla birlikte Apple'ın katlanabilir iPhone tasarımı da hala belirsiz.

Bugüne kadar Apple, katlanabilir ekran teknolojisi ile ilgili olarak birçok patent almıştı. Yani Digitimes'ta sızdırılan bu son rapor, Apple'ın kesinlikle katlanabilir bir iPhone düşündüğünü doğrulamakta.

Peki ya siz Apple'ın katlanabilir iPhone modelinin nasıl olmasını bekliyorsunuz? Sizce Apple tasarım konusunda rakiplerine fark atmayı başarabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin!