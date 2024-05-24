MacBook Devrimi Yaklaşıyor: Apple Katlanabilir MacBook Üzerinde Çalışıyor!

Apple'a yönelik kaynaklardan gelen bilgilere şirket katlanabilir sektörüne nihayet giriş yapmaya hazırlanıyor ve bunu katlanabilir MacBook ile yapmak için kolları sıvamış durumda.

Ming-Chi Kuo'nun iddiasına göre Apple, 2026 yılını hedefleyerek LG ile güçlerini birleştirdi. Şirket, LG ile çalışarak katlanabilir bir MacBook üretmeyi planlıyor. Dahası, cihazın kalbinde Apple'ın özel olarak geliştirdiği M5 işlemcisi yer alacak.

Katlanabilir MacBook Fiyatı Nasıl Olacak?

Elbette böylesine iddialı bir proje ucuz olmayacak. Kuo'nun tahminlerine göre her bir cihazın üretim maliyeti 250 dolara varan gövde ve 650 doları zorlayan ekran fiyatlarıyla dudak uçuklatacak seviyelerde.

Bu da demek oluyor ki Apple'ın katlanabilir MacBook'u, Vision Pro'yu bile geride bırakarak şirketin şimdiye kadarki en pahalı ürünü olabilir. Yine de Vision Pro'nun hayal kırıklığı yaratan satış rakamlarının ardından Apple'ın satış hedefini düşürmesi muhtemel.

Kuo'nun söyledikleri doğru çıkarsa 2025 veya 2026, Apple'ın ilk katlanabilir MacBook'unun ardından ilk katlanabilir iPhone'unu da göreceğimiz yıllar olabilir. Zira ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'ın hem katlanabilir ekran tasarımına sahip telefon hem de kendi kendini onarabilen ekranlı katlanabilir bir cihaz için patentlerini çoktan onayladı.

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