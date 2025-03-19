Rüzgar Tersine Döndü: Apple Android'e Benzemek Zorunda!

Apple bugüne kadar hep kendi sınırları ve duvarları içerisinde kalan, tüketicileri de bu özelliği ile kendine çekmeyi hedefleyen bir markaydı. Bu kapsamda çeşitli düzenlemeler yapan Apple ekosistem özellikleri ile ön plana çıkmaktaydı. Ancak bu durum artık değişmek zorunda ve Apple istese de istemese de Android'e benzemek zorunda kalacak. Peki Apple'ın yapacağı değişikler ne olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Android'e Benzemek Zorunda!

Avrupa Birliği Dijital Piyasalar Yasası (DMA) kapsamındaki mevzuat sayesinde Apple bugüne kadar hep kendi duvarları ve sınırları içerisinde kalan bir marka olarak zihinlere yerleşti. Bu noktada sürekli öne çıkan ekosistem özellikleri ile tüketici kitlesi edinen marka artık istese de istemese de bu noktada ödün vermek durumunda kalacak. Zira alınan yeni kararlar Apple'ı Android'e benzemek durumuna bırakıyor.

Avrupa Birliği komisyonu tarafından alınan kararlar gereğince markaların tekelleşmesini önlemek adına pek çok farklı uygulamaya gidiliyor. Bu süreç ilk olarak kutulardan çıkan ürünlerin değişmesi devamında şarj kabloları, şarj girişleri gibi komponentlerin değişmesiyle devam etti. Avrupa Birliği bu kararların ardından yeniden düzenlemeler yaptı ve Apple tarihinde ilk kez iOS'ta üçüncü taraf uygulama mağazalarına izin vermek zorunda kaldı.

Bugün alınan yeni kararlara baktığımızdaysa iOS'un aslında Android'e büyük oranda benzemesi adına kararların alındığını görüyoruz. Zira AB üçüncü taraf ürünlerin daha derin ve daha sorunsuz entegrasyonu için Apple ekosistemini açmaya yönelik kararlar aldı. Buna göre farklı markalar tarafından üretilmiş akıllı saat gibi aksesuarlar Apple ürünleriyle tam uyumlu çalışacak izinlere sahip olmak zorundalar.

Yani arka planda sürekli yenileme, iki farklı cihaz arasında ses değişimi yapma, yakınlık tetiklemeli etkileşim (AirDrop) gibi Apple ekosisteminin temelini oluşturan özellikler .3. parti cihazlar ile de kullanılabilmeli. Konuyla ilgili Apple'dan net bir açıklama gelmedi ancak ileride Android cihazlara daha da fazla benzeyen iOS işletim sistemli cihazlar göreceğimizi kesin olarak söyleyebiliriz.

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