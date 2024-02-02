Apple’dan Katlanabilir Telefon Geliyor: Tarih Verildi!

Apple'ın ilk katlanabilir cihazının, mevcut iPad mini modelinin yerini alarak 2026 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Kullanıcılar genellikle katlanabilir bir iPhone'un çıkışını beklerken, Apple'ın stratejisinin önce bir katlanabilir iPad ardından bir katlanabilir iPhone sunmak olduğu düşünülüyor.

İddialara göre, iPhone Fold modelinin hazırlık süreci 2-3 yıl daha sürebilir. Apple, her yıl farklı alanlarda gerçekleştirdiği patent başvurularıyla dikkat çekiyor. Geçmiş yıllarda, bu başvurular arasında katlanabilir ekran ve panel teknolojileriyle ilgili patentler de bulunuyordu.

Özellikle, 2016 yılında alınan bir patent, Apple'ın neredeyse 7 yıl önce katlanabilir bir iPhone konsepti üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu dönem içinde, Apple katlanabilir ekran teknolojilerinde ortaya çıkan sorunları çözme amacıyla çeşitli patentlere imza attı.

Apple, özellikle Samsung Z serisinde yaşanan ekran çatlağı ve katlanma izi gibi sorunları önlemeye yönelik bir patent geliştirdi. Bu yeni teknoloji, Apple'ın gelecekteki katlanabilir ekranlarını daha dayanıklı ve estetik hale getirmeyi amaçlıyor.

Tasarımın odak noktası, katlanabilir ekranların en üst katmanının, oluşabilecek görüntü bozukluklarını engellemek için katlama izlerini dolduracak şekilde özel olarak tasarlanacak.