Apple Kendi ISP'lerini Üretmeye Başlıyor: iPhone Kameralarının Geleceği Ne Olacak?

Applе, iPhone'ların kamera özelliklerini daha ileri seviyeye taşımak için Görüntü Sinyali İşlemcisi (ISP) geliştiriyor.

Bu özel tasarım çip, 2026 yılının ikinci yarısında seri üretime geçecek ve TSMC tarafından üretilecek.

Bilmeyenler için ISP, akıllı telefon fotoğrafçılığında çok önemli bir rol oynuyor. ISP, kamera sensörü tarafından yakalanan ham görüntü verilerini işliyor ve çeşitli eylemler gerçekleştirerek bunları yüksek kaliteli bir görüntüye dönüştürüyor.

Apple, iPhone Kameraları Üzerinde Daha Fazla Kontrole Sahip Olacak

Bunlar arasında HDR işleme, pozlama ayarı, görüntü netleştirme, mozaikleme, gürültü azaltma, beyaz balans düzeltme, lеns bozulma düzeltme ve daha fazlası yer alıyor.

Şu anda Sony, Apple'ın ihtiyacı olan ISP'leri üretiyor ancak Apple bu ISP'leri kendi üretmeye başlayarak daha fazla kontrole sahip olacak ve bunu kendi cihazları için özel olarak optimize edebilecek.

Şimdilik bu söylenti resmî olarak doğrulanmış değil ancak eğer doğruysa Apple'ın sonraki iPhone'larında kullanacağı kameralarda daha büyük değişiklikler ve yenilikler beklememiz mümkün.

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