Apple Vision Pro Gelmeden Yeni Nesil Söylentileri Ortaya Çıktı!

Apple'ın WWDC'de Vision Pro'yu duyurmasından kısa bir süre sonra daha piyasaya sürülmeyen cihazın halefine yönelik söylentiler ortaya çıkmaya başladı.

Haziran ayında Bloomberg'den Mark Gurman, bülteninde Vision Pro 2'nin hâlihazırda geliştirme aşamasında olduğunu ve birkaç önemli yeni özellik ile geleceğini bildirmişti.

Apple Vision Pro'nun piyasaya sürülmesine daha aylar var ancak MacRumors şimdi Vision Pro 2 ile ilgili daha fazla ayrıntı içeren bir rapor paylaştı.

Vision Pro 2'den Neler Beklemeliyiz?

MacRumors'a göre Apple'ın karma gerçeklik başlığının yeni nesili "birinci nesil Vision Pro ile çarpıcı benzerlikler taşıyor." Kaynaklar, yeni nesil sürümünün ilk tasarımlarının mevcut modelde hoparlörleri barındıran yuvarlak alanları içermediğini söylüyor.

MacRumors ayrıca Project Alaska adı verilen yeni nesil projesinin temel donanım bileşenlerinin bir listesini paylaştı.

2 mikro-OLED ekran

1 TrueDepth kamera

4 bilgisayarlı görüş (CV) kamerası

2 RGB kamera

2 düşük ışıklı kızılötesi aydınlatıcı

Yarı otomatik göz bebekleri arası mesafe (IPD) ayarı

Pusula, ortam ışığı sensörü, manyetometre, ivmeölçer, jiroskop

İkinci nesil Apple Vision Pro'nun 2025 yılında ürün doğrulama testi (PVT) geliştirme aşamasına girmesinin planlandığı bildiriliyor. Bu da Vision Pro 2 için 2025 sonu ya da 2026 başı gibi bir çıkış tarihi bekleyebileceğimiz anlamına geliyor.. Elbette Apple'ın planları, birinci nesil Vision Pro'nun başarısı gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Peki sizin bu teknolojiye dair düşünceleriniz ve beklentileriniz neler? Aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.