Apple Kendi Kendine Onarım Programını Başlattı: İşte İlk Ülkeler!
Apple ürünlerinizi kendi başınıza onarmanızı sağlayacak olan kendi kendine onarım programı artık Avrupa'da da hayata geçiyor. İşte detaylar!
Apple'ın kendi kendine onarım programı, iPhone 12 ve iPhone 13 serilerinde ve Apple Silicon Mac'lerde genel onarımlar için araçlarla birlikte artık sekiz Avrupa ülkesinde sunuluyor.
İlk olarak ABD'de iPhone'lar için Nisan ayında başlatılan programa daha sonra Ağustos ayında bazı Mac modelleri eklendi. Şimdi Apple, programın Avrupa'daki belirli ülkelerde kullanılabileceğini duyurdu.
Apple Kendi Kendine Onarım Programının Başlatıldığı Ülkeler
- Belçika
- Fransa
- Almanya
- İtalya
- Polonya
- ispanya
- İsveç
- Birleşik Krallık
Apple'ın COO'su Jeff Williams, Apple'ın kendi kendine onarım programını şu ifadelerle özetledi:
"Müşterilerimiz ve gezegen için en iyi teknolojinin uzun ömürlü teknoloji olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ürünlerimizi dayanıklı olacak ve nadiren bakım veya onarım gerektirecek şekilde tasarlıyoruz.
Ancak bir onarım gerektiğinde, müşterilerin güvenli ve emniyetli onarım için birçok seçeneğe sahip olmasını istiyoruz. İşte bu nedenle müşterilerimize orijinal Apple parçalarına, araçlarına ve kılavuzlarına doğrudan erişim sağlayan kendi kendine onarım programını Avrupa'da başlatmaktan heyecan duyuyoruz."
Bahsi geçen AB ülkelerindeki kullanıcılar artık aşağıdaki ürünler için "en yaygın onarımların birçoğunu" gerçekleştirmek üzere alet ve parça satın alabilir veya kiralayabilir.
Apple Kendi Kendine Onarım Programına Uygun Ürünler
- iPhone 12 serisi
- iPhone 13 serisi
- MacBook Air (M1, 2020)
- 13 inç MacBook Pro (M1, 2020)
- 14 inç MacBook Pro (2021)
- 16 inç MacBook Pro (2021)
Apple, kendi kendine onarım programının 200'den fazla parça ve alet ile kılavuzlar içerdiğini söylüyor. Parçaların aynı olduğunu ve bu hizmet aracılığıyla yetkili onarım sağlayıcılarına olduğu gibi aynı fiyata sağlandığını da belirtiyor.
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