Apple Kendi Kendine Onarım Programını Başlattı: İşte İlk Ülkeler!

Apple'ın kendi kendine onarım programı, iPhone 12 ve iPhone 13 serilerinde ve Apple Silicon Mac'lerde genel onarımlar için araçlarla birlikte artık sekiz Avrupa ülkesinde sunuluyor.

İlk olarak ABD'de iPhone'lar için Nisan ayında başlatılan programa daha sonra Ağustos ayında bazı Mac modelleri eklendi. Şimdi Apple, programın Avrupa'daki belirli ülkelerde kullanılabileceğini duyurdu.

Apple'ın COO'su Jeff Williams, Apple'ın kendi kendine onarım programını şu ifadelerle özetledi:

"Müşterilerimiz ve gezegen için en iyi teknolojinin uzun ömürlü teknoloji olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle ürünlerimizi dayanıklı olacak ve nadiren bakım veya onarım gerektirecek şekilde tasarlıyoruz.

Ancak bir onarım gerektiğinde, müşterilerin güvenli ve emniyetli onarım için birçok seçeneğe sahip olmasını istiyoruz. İşte bu nedenle müşterilerimize orijinal Apple parçalarına, araçlarına ve kılavuzlarına doğrudan erişim sağlayan kendi kendine onarım programını Avrupa'da başlatmaktan heyecan duyuyoruz."