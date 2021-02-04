Apple, Kia ile 3,6 Milyar Dolarlık Anlaşma Yapacak

Apple'ın elektrikli araç projesiyle ilgili detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Apple ve Kia iş birliği ile elektrikli Apple Car geliyor mu? Apple'ın elektrikli arabası ne durumda?

Bir süredir Apple'ın elektrikli otomobil çıkaracağı bilgisi gündemde bulunuyor. Şimdilerde ise konu ile ilgili yeni bir bilgi geldi.

Apple ile Kia İş Birliği Yapacak

Apple'ın elektrikli araç modeli hakkında söylenti değirmeni çalkantıya devam ediyor. Bloomberg tarafından bildirilenlere göre, Apple yakında Kia ile yaklaşık 3.6 milyar dolar değerinde büyük bir sözleşme imzalayacak. Rapor, teknoloji devinin 2024'ten itibaren yılda 100.000 otomobil üretmeyi hedeflediğini söylüyor.

Bu ayın başlarında, Apple'ın Hyundai ile bir parça tedariki ve üretim ortaklığı oluşturmaya çalıştığına dair söylentiler ortaya çıkmıştı. Daha önce bildirilen söylentilerle tam olarak aynı olmasa da, Hyundai Kia'da önemli bir hisseye sahip. Ayrıca, Kia'nın yalnızca Apple'ın araçlarının ABD üretimiyle uğraştığı yönünde spekülasyonlar da var.

Kia ile söylentilere dayalı sözleşmenin nasıl işleyeceği belli değil, ancak Apple'ın diğer ürünleri için uyguladığı ortaklıklara benzer olması muhtemel görünüyor.

Araç Apple tarafından tasarlanırken, parça ve üretimin Kia tarafından sağlanabilir.

Apple Analisti Ming-Chi Kuo geçtiğimiz haftalarda, ilk Apple Car'ın Hyundai'nin E-GMP elektrikli araç platformunu temel alacağını söylemişti. Bu araba platformu geçen yıl Aralık ayında Hyundai tarafından tanıtılmıştı. Platform, beş bağlantılı bir arka süspansiyon, iki motor, akü hücreleri, şarj sistemi ve diğer şasi bileşenlerinden oluşmakta.

Hyundai, E-GMP platformunun yaklaşık 310 millik bir menzil sunduğunu ve 18 dakikada %0'dan %80'e şarj edebileceğini iddia ediyor.

Apple Car modeli de 18 dakikada %0'dan %80'e şarj olabilir.

Apple Car Ne Zaman Çıkacak?

Analist Ming-Chi Kuo geçtiğimiz günlerde Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia etmişti. Analiste göre en iyi durum senaryosu bu. Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti. Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.