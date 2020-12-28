Apple Car Tanıtım Tarihi Hakkında Üzen İddia

Apple'ın otomotiv sektörüne giriş yapacağı iddialarını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Geçtiğimiz günlerde Apple Car modelinin 2021 yılında tanıtılacağına dair bir iddia da gelmişti. Ancak Apple Car tanıtım tarihi hakkında son gelen iddia biraz üzücü olabilir.

Apple Car Tanıtım Tarihi: Apple Car Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple analisti Ming-Chi Kuo, son notunda Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2025 ile 2027 yılları arasında gerçekleşmesinin pek olası olmadığını iddia ediyor. Analiste göre en iyi durum senaryosu bu.

Analist, birkaç yıl önce Apple Car'ın 2023-2025'te piyasaya çıkacağını tahmin etmişti. Ancak Apple Car'ın mevcut geliştirme programı henüz net değil ve geliştirmesi bu yıl başlasa ve planlandığı gibi devam etse bile, en erken 2025-2027'de piyasaya sürülecek.

Bununla birlikte Kuo, hızla değişen elektrikli araç pazarı ve Apple'ın kendi yüksek standartları nedeniyle, Apple Car'ın piyasaya sürülmesinin 2028 veya daha sonrasına ertelenmesinin tamamen mümkün olduğunu söylüyor.

DigiTimes'ın iddiasına göre Apple Car modeli Tesla'ya benzeyecek bir otonom tasarıma sahip olacak, ancak bunun detayları paylaşılmadı. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo daha önce Apple'ın otonom araç çiplerini TSMC'den alacağını tahmin etmişti.

Araçların yolda kullanımı için çarpışma testi sertifikası başta olmak üzere pek çok sertifika ve yasal işlemler gerekiyor. Apple'ın bu sertifikaları almak için arabasını yollarda test etmesi gerekmekte. Apple Car henüz yollarda görülmedi ve araç tasarımı hakkında da bir sızıntı gelmedi. Bu da Apple Car modelinin tanıtımına çok uzun yıllar var olduğununa işaret.

TSMC, Arizona'da bir yonga üretim tesisinin inşasını sürdürüyor. Ortaya çıkan bu raporlar, TSMC fabrikasında Apple Car yongasının üretildiğine dair bir kanıt olabilir. 2021'de Apple Car tedarikçileri hakkında daha fazla şey duyacağımıza inanılıyor.

Apple Car tasarımı ile alakalı herhangi bir görsel henüz sızdırılmış değil. Sızıntı gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Bizleri takipte kalarak güncel haberlere anında ulaşabilirsiniz. Sizler Apple'ın araba çıkaracak olması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın arabasında hangi özellikler olmalı? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!