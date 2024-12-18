Her Türlü Olayda Adı Anılan Apple, Şimdi de Terör Gruplarına Destek Vermekle Suçlanıyor

Uzun yıllardır teknoloji dünyasına liderlik eden markalardan Apple, yenilikçi ürünleri ve inovasyonları kadar, ilginç iddialarla da gündeme geliyor. Ancak bunlardan sonuncusu şirketin olayla alakasını çözemediğimiz cinsten.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, kısa bir süre önce ABD merkezli teknoloji devi Apple'ı ülkesinde yaşanan silahlı çatışmalarda rol oynamasıyla suçladı. Hükümet, ünlü şirketi Fransa ve Belçika'da dava etti.

Kongo, Terör Gruplarından Ham Madde Satın Alan Apple'ın Çatışmalarına Destek Verdiğini İddia Ediyor

Söz konusu suçmaların arkasında yatan sebepler oldukça ilginç. Hükümet kaynaklarından aktarılanlara göre Apple, ürünleri için planladığı tedarik zincirinde bazı yasa dışı mineralleri terör gruplarının ele geçirdiği bölgelerden sağlıyor. Markanın mevcut mineralleri terör çatışmaları sonucu elde ettiğini söyleyen hükümet, savaşlarda kullanılan malzemelerin bu nedenle aklanabildiğini öne sürüyor.

Davada Apple'ın dünyanın en önemli elektronik minerallerinden olan kalay, tantal ve tungstenin Kongo bölgesinden tedarik ettiği ancak güncel olarak bu maddelerin bölgedeki silahlı gruplar tarafından kontrol edildiği ifade ediliyor. Hükümet cephesi, tam da bu sebeple Apple’ın ihtiyaç duyduğu bu maddeleri terör gruplarından satın aldığını ve dolaylı olarak saldırganları finanse ettiğini savunuyor.

Dava kapsamında açıklamalarda bulunan Apple, tedarik zincirinin yasalara ve etik standartlara uygun olduğunu belirtirken, Kongo avukatları şirketin insan haklarını ihlal ettiği konusunda oldukça kararlı. Görünüşe göre dev marka ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti arasındaki bu tartışma bir süre daha devam edecek.

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