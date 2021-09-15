Apple Kurucu Ortağı Steve Wozniak'tan Uzay Girişimi!

Apple kurucu ortağı Steve Wozniak, uzay girişimi ile ilgili ilgi paylaşımında bulundu. Wozniak'ın hedefinin ne olduğu hakkında şu anda paylaşılmış herhangi bir bilgi bulunmuyor çünkü bir şeyleri açıklamak için çok erken olduğu düşünülüyor.

Geçen günlerde Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweet ile dikkatleri üzerinde toplayan Wozniak'ın tweetinde ayrıca bir de YouTube videosu yer aldı.

Apple Kurucu Ortağı Steve Wozniak'ın Yeni Girişimi Ne Olabilir?

71 yaşındaki Wozniak, geçen günlerde paylaştığı tweette diğerlerinden oldukça farklı bir uzay şirketinin harekete geçmeye hazırlandığını işaret etti. Tweet çok açık değildi, çok az bilgi sunduğu için tweet kullanıcılara oldukça gizemli geldi.

Heyecan verici bir müziğe ve içeriğe sahip olan videoda anlatıcı şu ifadeleri kullanıyor:

"Birlikte çok ileri gideceğiz. Birbirimizi kollayıp sorunları birlikte çözeceğiz. Bu bir yarış değil. Bu bir yarışma ya da oyun değil. Biz tek bir kişi, tek bir şirket, tek bir millet değiliz. Biz tek bir gezegeniz."

Anlatıcı, videonun devamında şu sözleri kullanıyor:

"Bizler kâşifiz. Bizler hayalperest, risk alan, mühendis ve yıldız gözlemcileriyiz. Biz insanız ve doğru ve iyi olanı yapmak için birlikte çalışırız. Gelecek neslin birlikte daha iyi olabilmesi için elimizdekileri kullanmak için buradayız."

Videonun sonunda şu sözlerle karşılaşılıyor: "Gökyüzü artık bir sınır değil."

Privateer'ın web sitesinde şu anda Privateer'ın gizli modda olduğu ifadesi yer alıyor.

Privateer Space olarak adlandırılan yeni şirketin arkasında Wozniak'ın ve Ripcord'un kurucusu olan Alex Fielding yer alıyor gibi görünüyor. Fielding'in eskiden Apple bünyesinde çalıştığını da belirtmek gerekiyor.

İkilinin ayrıntıları ne zaman paylaşacağı şimdiden merak edilmeye başlandı ancak açıklama beklenenden çok daha kısa bir süre içinde gelebilir. 14-17 Eylül tarihleri arasında Maui'de gerçekleşecek olan AMOS Tech 2021'de proje ile ilgili detayların paylaşılması bekleniyor.

O zamana kadar soru işaretlerini ortadan kaldırmaya yönelik pek çok söylentinin ortaya çıkması ve bu söylentilerin ardı arkasının kesilmemesi muhtemel. Örneğin şu anda uzay enkazı ile ilgili bir proje olduğuna yönelik söylentiler yayılmaya başladı.