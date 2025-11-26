Apple’ın 3 Sayfalık Kuruluş Belgesi Açık Artırmaya Çıkıyor!

Apple, teknoloji dünyasının en köklü ve en etkili şirketlerinden biri. Bugün ulaştığı dev konumun arkasında ise yıllar önce atılan çok değerli adımlar bulunuyor. Öyle ki şirketin geçmişine ait her parça, koleksiyonerlerin gözünde büyük önem taşıyor. Nitekim eski iPhone modellerinin bile zaman zaman açık artırmalarda asıl satış fiyatlarından katlarca fazlasına satıldıklarını görüyoruz.

Şimdi ise Apple’ın kuruluşuna ait değerli belgeler gündeme geldi. Şirketin doğduğu günü resmi olarak kayıt altına alan imzalı anlaşma, yakında açık artırmaya çıkıyor. Bu tarihi belgenin milyonlarca dolara alıcı bulması bekleniyor. İşte ayrıntılar...

Apple'ın Kuruluş Belgesi, Açık Artırmaya Çıkıyor

1976 yılında Apple Computer Company adıyla kurulan Apple’ın üç sayfalık kuruluş anlaşması, önümüzdeki yılın başında New York’ta düzenlenecek açık artırmada satışa çıkacak. Dünyanın en prestijli müzayede evlerinden biri olan Christie’s, tarihi belgeyi koleksiyonerlerle buluşturacak.

Belgenin üzerinde şirketin üç kurucusu Steve Jobs, Steve Wozniak ve Ronald Wayne’in imzaları bulunuyor. Yani aslında bir başlangıcı temsil ediyor. Uzmanlar ise bu belgenin 2 ila 4 milyon dolar arasında bir fiyatla alıcı bulabileceğini öngörüyor.

Belgenin bu kadar değerli olmasının nedeni sadece Apple’ın bugün ulaştığı dev büyüklük değil, aynı zamanda çok kısa süren bir ortaklık dönemini temsil etmesi. Öyle ki Ronald Wayne, şirket kurulduktan yalnızca iki hafta sonra ayrılma kararı almıştı.

Hatta Wayne’in yüzde 10’luk Apple hissesi o dönem sadece 800 dolar değerindeydi. Bugün ise aynı payın yaklaşık 60 milyar dolar seviyesinde olacağı hesaplanıyor. Bu büyük değişim ise Apple’ın yıllar içinde nasıl bir teknoloji devine dönüştüğünü açıkça ortaya koyuyor.

