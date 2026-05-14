Xiaomi'den 7.000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! İşlemcisi Çok Güçlü

Xiaomi 17T Pro yakında kullanıcıların beğenisine sunulacak. Bugüne dek cihazın tanıtım tarihiyle ilgili bir detay paylaşılmasa da bu durum an itibariyle değişti. Güvenilir sektör kaynakları yaklaşan telefonun ne zaman tanıtılacağını paylaştı. İşte Xiaomi 17T Pro'nun tanıtım tarihi!

Xiaomi 17T Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Yogesh Brar isimli kaynak kısa bir süre önce Xiaomi 17T Pro'nun 28 Mayıs'ta tanıtılacağını iddia etti. Bu etkinlikle birlikte akıllı telefonun özelliklerini, tasarımını ve fiyat etiketini birinci ağızdan öğreneceğiz. Tabii yine de kesin konuşmak için şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Xiaomi 17T Pro Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Son sızıntılara göre Xiaomi 17T Pro'nun global fiyat etiketi 999 euro (53.230 TL) olacak. Buna ülkemizdeki vergileri de dahil ettiğimizde 108.000 TL seviyelerine denk geliyor. Fakat burada şirketin ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uygulayacağını belirtelim.

Buna bir örnek verecek olursak Xiaomi 15T Pro an itibariyle markanın web sitesinde 49.999 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Yani yeni modelin fiyatının ülkemizde iddia edildiği gibi 108.000 TL olma ihtimali oldukça düşük. Cihaz muhtemelen 50 ila 60 bin TL arasında bir fiyata sahip olacaktır.

Xiaomi 17T Pro Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2772 piksel

1280 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 12 MP

12 MP Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.000 mAh

7.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu ve 50W kablosuz

100W kablolu ve 50W kablosuz İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17T Pro Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 17T Pro'da 6,83 inç boyutlarında, 144Hz yenileme hızı ve 1280 x 2772 piksel çözünürlük sunan AMOLED bir ekran mevcut olacak. Burada karşılaştırmak gerekirse selefi 15T Pro'da 6,83 inçlik 144Hz yenileme hızlarını ve 1280 x 2772 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekran tercih edilmişti. Yani yeni model çok yüksek ihtimalle selefine benzer bir ekran deneyimi sunacak.

Xiaomi 17T Pro'nun 144Hz yenileme hızını desteklemesi web sayfalarında gezinirken, menüler arasında geçiş yaparken ve oyun oynarken akıcı bir ekran deneyimi elde edeceğiniz anlamına geliyor. Öte yandan AMOLED ekranıysa siyah renkleri en gerçekçi tonlarda gösterebiliyor.

Xiaomi 17T Pro İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda MediaTek'in Dimensity 9500 yonga seti kullanılacak. Bu yonga seti 3 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 4 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha hızlı çalıştığı ve daha az güç tükettiği şeklinde yorumlanabilir. Bununla birlikte söz konusu donanım halihazırda OPPO Find X9 Pro ve vivo X300 Pro gibi üst seviye modellerde yer alıyor. Yani amiral gemisi seviyesinde bir performans sunuyor diyebiliriz.

Oyun performansına geldiğimizdeyse CarX Street ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve Asphalt Legends'ı ise 120 FPS'te çalıştırabildiğini belirtelim. Kısacası mobildeki oyunları en ufak bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynatabiliyor. Bu arada bir önceki modelde Dimensity 9400+ yongasına yer verilmişti.

Xiaomi 17T Pro Kamerası Nasıl Olacak?

Modelin ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Ek olarak 50 megapiksel telefoto ve 12 megapiksel ultra geniş açı sensörleriyle karşımıza çıkacak. Selefinde de aynı kamera özelliklerinin bulunduğunu göz önüne alınca muhtemelen kamera tarafında devasa bir performans artışı sunmayacak diyebiliriz.

Xiaomi 17T Pro Bataryası Nasıl Olacak?

Cihazda 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı destekleyen 7.000 mAh'lik bir batarya bulunacak. Bir önceki modelin 90W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 5.500 mAh'lik bir pilden beslendiğini dikkate aldığımızda yeni modelde önemli bir artışın olacağını söyleyebiliriz.

Editörün Yorumu

Xiaomi 17T Pro ile ilgili sızdırılan bilgiler beni tatmin etti diyebilirim. Zira ekran ve kamera tarafında olmasa da işlemci ve pili selefine göre daha iyi olacak. Bu da özellikle oyunları akıcı bir şekilde oynayabileceğiniz ve sürekli şarj cihazı arama derdine düşmeyeceğiniz anlamına geliyor.