Kurumsal iPhone’lara Yapay Zeka Desteği: İşte Apple'ın Hazırlıkları!

Bireysel iPhone kullanıcıları, Apple Intelligence’ın ChatGPT’ye bağlanıp bağlanmayacağına kendileri karar verebiliyor. Ancak kurumsal cihazlarda durum daha karmaşık. Bu nedenle Apple’ın, yalnızca OpenAI ile olan mevcut iş birliğinin ötesine geçecek şekilde kurumsal hesap desteği eklemeye hazırlandığı bildiriliyor.

iOS 26 ile Apple, Kurumsal AI Desteğini ChatGPT’nin Ötesine Taşıyor

TechCrunch’ın haberine göre Apple, iOS 26 güncellemesiyle birlikte OpenAI’nin ChatGPT’sinin kurumsal versiyonunun kullanımını yapılandırma özelliğini sunacak. Bu sürüm, farklı gizlilik ayarları, daha yüksek kullanım limitleri ve şirket verilerinin entegrasyonu gibi ek avantajlar sağlayacak.

Daha da dikkat çekici olan nokta ise bu entegrasyonun modüler bir yapıyla geliştiriliyor olması: Apple’ın destek belgelerine göre, BT yöneticileri yalnızca OpenAI teknolojisini değil, herhangi bir ‘harici’ yapay zekâ sağlayıcısını kısıtlayabilecek veya izin verebilecek.

Bu da teorik olarak sistemin, Anthropic, Google veya Microsoft gibi kurumsal hesap sunan diğer yapay zekâ şirketleriyle de entegre olabileceği anlamına geliyor. Şu an için Apple, OpenAI ile son kullanıcı odaklı anlaşma dışında başka bir yapay zekâ iş birliği veya entegrasyonu duyurmuş değil.

TechCrunch’ın aktardığı bir diğer önemli detay ise şu;

“Bu yapılandırma, işletmelerin hangi yapay zekâ özelliklerini etkinleştireceklerini seçmelerine ek olarak, çalışanların yapay zekâ taleplerinin ChatGPT’nin bulut hizmetine gidip gitmeyeceğine karar vermelerine de olanak tanıyacak – hatta OpenAI ile kendi kurumsal anlaşmaları olmasa bile.”

Bununla birlikte, iOS 26 güncellemesi Apple’ın kurumsal cihaz yönetimi kabiliyetlerinde de iyileştirmeler getiriyor. Yeni API’ler, cihaz yönetimi geçiş araçları ve Return to Service çözümünde iyileştirmeler bu kapsamda öne çıkan yenilikler arasında.

Kurumsal iPhone Nedir?

Kurumsal iPhone, şirketlerin çalışanlarına sağladığı ve BT ekipleri tarafından Mobil Cihaz Yönetimi (MDM) araçlarıyla kontrol edilen iPhone’lardır.

Bu cihazlarda güvenlik ayarları, uygulama izinleri, e-posta ve veri erişimleri şirket politikalarına göre belirlenir. Böylece çalışanlar iPhone’u kişisel olarak kullanabilse de, cihazın yönetimi kurumun kontrolünde olur.