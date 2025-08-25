iPhone 17 Pro, Şarj Cihazı İhtiyacını Ortadan Kaldıracak!

9 Eylül tarihinde duyurulmasını beklediğimiz iPhone 17 serisi hakkında heyecan verici detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Çinli kaynaklara göre Apple yeni akıllı telefonlarında kablosuz ters şarj özelliğini test ediyor. Ancak bu özelliğin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceği, cihazların piyasaya sürülmesiyle belli olacak.

Bu kablosuz ters şarj konusundaki ilk sızıntı değil. Şubat ayında Instant Digital tarafından yapılan paylaşımda, Apple’ın iPhone 17 Pro modellerinde 7.5W ters kablosuz şarjı test ettiğini, bu özelliğin AirPods, Apple Watch veya çıkması muhtemel yeni MagSafe Battery Pack gibi aksesuarları şarj etmek için kullanılabileceğini öne sürmüştü.

iPhone 17 Pro Kablosuz Ters Şarj Özelliği Sunacak Mı?

iPhone’ların ters kablosuz şarj yetenekleri 2021 yılında kısmen de olsa gerçeğe dönüşmüştü. Apple, iPhone 12 ve sonraki modeller için MagSafe Battery Pack’i piyasaya sürdüğünde, Lightning üzerinden şarj edilen iPhone, bu güç paketine enerji aktarabiliyordu. Böylece iPhone’un ilk kez bir aksesuara güç iletebildiği görülmüştü.

Apple, Eylül 2023’te iPhone 15 serisini tanıtırken MagSafe Battery Pack’i satıştan kaldırdı. iPhone 15 ve sonrası modeller, USB-C bağlantısı üzerinden Apple Watch ve AirPods gibi cihazları 4.5W’a kadar ters şarj edebiliyor. Ancak MagSafe Battery Pack’in kaldırılmasından bu yana Apple cihazları için kablosuz ters şarj özelliği sunulmadı.

Yani, iPhone 17 Pro konusundaki bu iddialar doğru çıkarsa Apple Watch ve AirPods'u iPhone'u kullanarak kablosuz bir şekilde şarj etmek mümkün olacak.

Bloomberg’den Mark Gurman, Eylül 2023’te yaptığı açıklamada USB-C uyumlu MagSafe Battery Pack’in “er ya da geç” geri döneceğini söylemiş, fakat “fazla umutlanmayın” uyarısını da eklemişti. Tüm gerçekler Apple'ın önümüzdeki ay gerçekleştireceği lansman ile ortaya çıkacak.