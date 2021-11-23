Apple Laptop Gibi Katlanabilir Ekran Patenti Aldı

Apple laptop gibi katlanabilir ekran ile beklentileri farklı bir yöne çekiyor. Şirketin aldığı yeni patent, görüntünün ikiye bölündüğü veya verileri tek bir büyük görüntü ile sunduğu ortak bir çalışma modunu ele alıyor.

Apple, Amerika Birleşik Devletleri'nde iki defa katlanabilir bir cihazın patentini aldı. Patent, katlanabilir ekranlı iPad veya MacBook benzeri gelecekteki bir ürünle ilgilidir.

Patent, Apple'ın yine iki ekranla donatılmış Microsoft Surface Duo'ya benzer bir çift ekran yaklaşımını incelediğini gösteriyor.

Apple'ın laptop gibi katlanabilir ekranı nasıl çalışıyor?

Ortaya çıkan yeni patent, Apple'ın tek bir ekrandan ziyade çift ekran yaklaşımına baktığını öne sürüyor. Patently Apple'ın bildirdiğine göre iki ekran, cihazı çeşitli yönlerde tutmak için mıknatıslarla desteklenen kendi dahili menteşe sistemine sahip bükülebilir bir kasa içinde oturuyor.

Ekranlar açıldığında yan yana oturarak büyük bir panel haline geliyor veya potansiyel olarak dizüstü bilgisayar tarzı bir deneyime izin veriyor.

İlgili cihazlardaki hoparlörler, farklı ses kanalı kanallarını oynatmak için kullanılabilirken, kameralar ve sensörler dahil kaynaklar da paylaşılabilir. Ayrıca cihaz ortak çalışma modunda kullanılırken ekranlar bağımsız olarak çalışabilir veya görüntü her iki ekrana da yayılabilir.

Daha önce Apple sızıntıcısı olan Kuo, Apple'ın 2016'dan beri katlanabilir cihazları araştırdığını, ancak katlanabilir bir iPhone hakkındaki söylentilerin son aylarda gözle görülür şekilde arttığını dile getirdi.

Apple ayrıca Samsung Galaxy Z Fold'a benzer katlanır ekranlı bir iPhone tasarlama sürecinde ve iPhone üreticisi, Samsung'dan katlanabilir bir iPhone üzerinde çalıştığını öne sürerek bir dizi katlanabilir ekran sipariş etti.

Cupertino merkezli teknoloji devi bugüne kadar katlanabilir bir akıllı telefon piyasaya sürme planlarıyla ilgili olarak resmi bir açıklamada bulunmadı.

Son gelen yeni raporlardan biri, şirketin katlanabilir iPhone'larının piyasaya sürülmesinden sonra iPad Mini'yi de durdurabileceğini iddia etti.

Oppo, Vivo, Xiaomi ve Honor gibi diğer rakip markaların tümü, bu yılın sonunda veya bir sonrakinin başında, toplam yaklaşık 17 milyon adet ile katlanabilir cihaz yarışına girecek.

Peki ya siz katlanabilir iPhone ile ilgili yeni raporları nasıl yorumluyorsunuz, sizce Apple katlanabilir pazarına girmek için yavaş kalmış olabilir mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.