Apple, Lightning Kulaklık Jakı Adaptörünü Sonlandırıyor Olabilir

Apple’ın ilk olarak 2016 yılında tanıttığı Lightning - 3.5mm kulaklık jakı adaptörü, yakında tarihe karışabilir. Gelen bilgilere göre bu ürün artık Apple’ın stoklarında bulunmuyor ve sonlandırılma sürecinde olabilir.

iPhone 7 ile Zorunlu Kılınmıştı

Apple, bu adaptörü ilk kez iPhone 7 ile birlikte piyasaya sürmüştü. O dönem, 3.5mm kulaklık jakının iPhone’dan kaldırılması büyük tartışma yaratmıştı. Kablosuz kulaklıklar yaygınlaşmadan önce, Lightning girişine sahip kablolu kulaklıklar veya bu adaptör yardımıyla klasik kulaklıklar kullanmak şarttı.

Adaptör iPhone 7, 8 ve X modelleriyle kutuda ücretsiz gelirken, iPhone XS ve XR modellerinden itibaren kutudan çıkarılmış ve 9 dolarlık bir ücretle satılmaya başlanmıştı.

USB-C Geçişi ile Değişim Zamanı

Apple’ın artık iPhone 15 ve sonraki modellerde USB-C bağlantısına geçtiği düşünülürse, Lightning adaptörünün işlevselliği yavaş yavaş azalıyor. iPhone 15 kullanıcıları için USB-C - 3.5mm kulaklık jakı adaptörü mevcut olsa da, iPhone 14 ve daha eski modellere sahip kullanıcıların bu fırsatı değerlendirmesi gerekebilir.

Şu anda adaptör, Apple’ın ABD ve birçok ülkedeki çevrim içi mağazasında "stokta yok" olarak görünüyor. Ancak Fransa, Danimarka, Finlandiya, Norveç ve İsveç’te hala bulunabilir. Bu durum, Apple’ın önceki ürünlerinden USB SuperDrive’ın sonlandırılma sürecine benziyor. SuperDrive da benzer şekilde birkaç ay boyunca tükenmiş ve ardından sessizce üretimden kaldırılmıştı.

Alternatifler Var Ama Orijinali için Zaman Daralıyor

Adaptör piyasasında hala MFi sertifikalı birçok seçenek olsa da, Apple’ın orijinal adaptörünü tercih eden kullanıcılar için zaman daralıyor. Adaptör, şu anda Amazon’da tükenmiş durumda ancak bazı mağazalarda. Özellikle Best Buy’da orijinal fiyatının biraz altında bulunabiliyor.