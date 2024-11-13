Apple, Kullanıcılarını Uyardı: Chrome Tarayıcısını Kullanmayın

Günümüz işletim sistemlerinde birçok popüler tarayıcı mevcut. Microsoft Edge, Opera, Google Chrome gibi isimler başı çekerken, mobil tarayıcılarda yalnızca Safari ve Chrome dikkat çekiyor. Çünkü Android'de Safari tarayıcısı desteklenmiyor. Bu iki tarayıcı, küresel pazarın %91'ini elinde tutuyor ve mobil kullanıcılar arasındaki asıl rekabet yalnızca iPhone'larda yaşanıyor.

Ancak son güncellemelerle bu rekabette önemli bir değişim yaşanıyor: Google, milyonlarca iPhone kullanıcısını hedefleyen büyük bir Chrome güncellemesi duyurdu.

Chrome'un Gizli Modu Yeterli Değil

Apple, iPhone kullanıcılarını uzun süredir Chrome yerine Safari kullanmaya teşvik ediyor. Bu yılın başlarında, büyük şehirlerdeki reklam panolarında "Safari—Gerçekten Gizli Bir Tarayıcı" etiketiyle bir iPhone görüntüsü paylaşılmıştı.

Bu mesajda Chrome’dan isim olarak bahsedilmese de, mobilde Safari’nin tek rakibi olduğu düşünüldüğünde kastedilen netti. Safari’nin kullanıcı izlemeyi önleme konusundaki gelişmiş savunmaları vurgulanarak, Chrome’un 2005'ten kalma Gizli Mod tanımının artık yetersiz olduğu ifade edildi.

Yeni Chrome Güncellemesinin Hedefinde iPhone Kullanıcıları Var

Google, Apple’ın Safari tanıtımlarına karşılık olarak iOS kullanıcılarını kazanmak için dört önemli yeni Chrome güncellemesi yayınladı. Bu güncellemeler, iOS üzerindeki kullanıcıları Safari'den Chrome’a geçirmeyi hedefliyor. Raporlar, Google'ın yaklaşık 300 milyon iPhone kullanıcısını Chrome'a çekmeye çalıştığını öne sürüyor. Apple ise bu geçişi engellemek için farklı stratejiler geliştiriyor.

Apple'dan Göndermeli Mesaj

Apple, Temmuz ayında yayınladığı bir video reklam ile Safari'nin gizlilik korumalarını öne çıkararak kullanıcıları Chrome’dan uzaklaştırmayı amaçladı.

Alfred Hitchcock’un ünlü "The Birds" (Kuşlar) filminden esinlenen bu reklamda, kullanıcıları çevrimiçi izleyen uçan casuslar, Safari açıldığında izlemeyi bırakıyordu. "Flock" adlı bu reklam, aynı zamanda Google Chrome’un başarısız olan FLoC (Federated Learning of Cohorts) projesine de gönderme yapıyor gibi görünüyordu.