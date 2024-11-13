Apple iOS 18.2 Güncellemesi ile Gelen Yeni Özellikler

iPhone kullanıcılarının bir süredir merakla beklediği yeni iOS 18.2 sürümüne dair detaylar açıklandı. Güncelleme yapay zeka dokunuşlarından tutun kamera ayarlarına, tarayıcı kontrollerine ve şarj süresi tahminlerine kadar birçok kolaylığı barındırıyor. Gelin bu özelliklere daha yakından bakalım.

AirTag Konumunu Güvenilir Kişi veya Hava Yolu ile Paylaşın

Find My uygulaması üzerinden bir eşyanın konumunu güvenilir kişiler veya hava yolları ile paylaşabilirsiniz. Link oluşturduğunuzda, karşı taraf cihazın konumunu herhangi bir Apple cihazına ihtiyaç duymadan görebilir. Linkler bir hafta içinde veya eşyanıza tekrar ulaştığınızda otomatik olarak sona erer.

İstemeden Açılan Kamera Modu Kontrolü

iPhone 16 modellerinde, kamera kontrol butonuna basıldığında şayet ekran açık değilse kameranın da açılmamasını sağlayabiliyorsunuz. Bu özellik, ekran kapalıyken istemeden kamera açılmasını önlemek isteyenler için ideal. Ayrıca şarj süresinden de tasarruf eder.

Yine iPhone 16’da hafif bir basışla otomatik odak ve pozlama ayarlarını kilitleyebiliyoruz. Kilit siz parmağınızı kaldırana kadar aktif kalıyor.

Görüntüler ve Kendinize Has Emoji Oluşturma

Image Playground uygulaması, istemler üzerinden görüntü oluşturmayı sağlıyor. Çizgi film veya illüstrasyon tarzında içerikler üretebilir, sevdiklerinizin fotoğraflarını kullanarak daha kişisel görüntüler oluşturabilirsiniz. Buna ek olarak Genmoji özelliği ile istediğiniz şekilde emoji oluşturabilirsiniz.

Siri Üzerinden ChatGPT’ye Soru Sorulabilecek

Apple, Siri’yi ChatGPT ile entegre ediyor. Ayrıca ücretsiz ChatGPT kullanımına sınırlı sayıda istek hakkı veriyor. Sınırlamaları Apple Intelligence & Siri ayarlarından kontrol edebilir ve dilerseniz ChatGPT Plus aboneliği ile genişletebilirsiniz. Bununla beraber Siri üzerinden görüntü oluşturma veya belge tarama gibi isteklerinizi direkt olarak ChatGPT’ye yönlendirerek daha gelişmiş yanıtlar alabilirsiniz.

Kamera Görsel Zekası Geliştirildi

iPhone 16’da kamera aracılığıyla çevreniz hakkında detaylı bilgiler alabiliyorsunuz. Restoran saatleri, yorumlar ve satın alabileceğiniz mağazalar gibi veriler doğrudan kameranız üzerinden sunuluyor.

Diğer Gelişmeler

Güncelleme pek çok yeni kod satırını kapsıyor. Kısa birer özetle özelliklerden bahsetmek gerekirse liste şu şekilde ilerliyor: