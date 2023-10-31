Apple Yeni Nesil M3 İşlemcilerini Tanıttı!

Apple merakla beklenen, 3nm süreciyle üretilen M3, M3 Pro ve M3 Max işlemcilerini tanıttı.

Scary Fast etkinliğinde tanıtılan yeni M3, M3 Pro ve M3 Max, A17 Pro gibi 3nm süreciyle üretiliyor. İşlemcinin grafik birimi ise Dinamik Önbellekleme adı verilen yeni bir tekniğe sahip.

Yeni M3 işlemciler 4 performans 4 verimlilik olmak üzere 8 çekirdek ile geliyor. Apple, yeni işlemcilerin M1’den %35, M2’den ise ise %20 daha hızlı olduğunun altını çiziyor.

Donanım hızlandırmalı ışın izlemeye sahip yeni işlemciler ışın izleme destekli oyunların oynanmasına da olanak tanıyacak. Aynı zamanda yeni işlemciler, bir önceki seriye kıyasla yarı yarıya daha az güç kullanacak.

M3

M3 Pro

M3 Max

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