Apple Yeni MacBook Pro Modellerini Tanıttı: M3 İşlemci, Yepyeni Renk ve Dahası!

Apple, Scary Fast etkinliğinde Uzay Siyahı rengi ile gelecek yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini tanıttı.

Yeni M3 serisinin de tanıtımını gerçekleştiren Apple, bu serideki işlemcileri tanıttığı yeni MacBook Pro'larda kullanacak.

Seri artık standart model M3 işlemciyle çalışan daha ucuz bir 14 inç MacBook Pro modeliyle başlıyor. Ayrıca 14 inç ve 16 inç boyutlarında mevcut olan M3 Pro ve M3 Max işlemcili varyantlar da mevcut.

M3 serisindeki yeni grafik işlemcisi, grafik performansında şimdiye kadarki en büyük sıçramayı sunmak için dinamik önbellekleme, ışın izleme ve daha birçok özelliğe sahip.

M3 İşlemcili 14 ve 16 inç MacBook Pro Modelleri

Apple, M3 Pro'nun önceki nesil M2 işlemciden %20'ye kadar daha hızlı olduğunu söyledi. M3 Max ise M2 Max'e göre 2 kata kadar daha hızlı.

M3 Max ile MacBook Pro artık 128 GB'a kadar RAM'i destekleyebiliyor. Pil ömrü ise 22 saate kadar çıkıyor ve Apple yeni MacBook Pro'ların prize takılı ya da pille çalışırken aynı performansı sunacağını söylüyor.

Görsel olarak baktığımızda ise yeni MacBook Pro'ların kasası ve dış tasarımı aynı görünüyor. Bununla birlikte, dâhili Liquid Retina XDR ekran ek parlaklık ile güçlendirilmiş bir şekilde gelecek.

M3 İşlemcili MacBook Pro Fiyatları

M3 ve M3 Pro işlemcili MacBook Pro modelleri bugün ön siparişe sunulacak. M3 Max işlemcili MacBook Pro ise Kasım ayının sonlarında gelecek.

Model Fiyat M3 - MacBook Pro (14 inç) 1599$ M3 Pro - MacBook Pro (14 inç) 1999$ M3 Pro - MacBook Pro (16 inç) 2499$

Peki siz tanıtılan yeni MacBook Prol modelleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.