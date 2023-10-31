Apple, M3 İşlemcili 24 inç Yeni iMac'i Tanıttı: İşte Özellikleri ve Türkiye Fiyatı!

Apple, geçtiğimiz dakikalarda sona eren Scary Fast etkinliğinde M1 iMac'in piyasaya sürülmesinden neredeyse üç yıl sonra 24 inç iMac'in yeni nesil sürümünü tanıttı.

Yeni sürüm bir öncekine benzer bir tasarıma sahip ancak şimdi daha hızlı ve daha verimli olan yeni duyurulan M3 işlemciden gücünü alacak.

Tasarım açısından yeni iMac eskisiyle hemen hemen aynı görünüyor. Apple birkaç küçük değişiklik yaptığını belirtse de dikkat çekici bir farklılık yok.

M3 İşlemcili Yeni iMac

Yeni iMac'in ekranı da eskisiyle aynı. M3 işlemciyle gelecek yeni iMac'in ekranı 24 inç ebatında ve 4.5K çözünürlük destekliyor.

M3 işlemci, iPhone 15 Pro'da kullanılan A17 Pro ile hemen hemen benzer güçte ancak M3'ü önemli kılan nokta Mac ve iMac için tasarlanan ilk 3nm mimarisine dayanan Apple işlemcisi olması.

M3 işlemci, M1'den %30'a kadar daha hızlı ve M2'den %15 daha hızlı performans çekirdeklerine sahip. Yeni mimari sayesinde işlemci, daha fazla performans sunmasına rağmen önceki işlemcilere göre daha az güç tüketiyor.

M3 İşlemcili Yeni iMac Fiyatları

Yeni M3 işlemcili iMac modelleri ön siparişe açılmış durumda. Tahmini teslimat tarihi ise 10 Kasım.

Model Fiyat M3 - iMac - 8 GB RAM/256 GB Depolama (8 çekirdekli GPU) 49.999 TL M3 - iMac - 8 GB RAM/256 GB Depolama (10 çekirdekli GPU) 57.199 TL M3 - iMac - 8 GB RAM/512 GB Depolama (10 çekirdekli GPU) 64.319 TL

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