M3 İşlemcili Yeni MacBook Air'ler Tanıtıldı!

Apple Türkiye'deki ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu doğrultuda şirket, kısa süre önce yeni ürünlerini resmi internet sitesi üzerinden satışa sundu. En popüler laptop modeli olan Air serisini güncelleyen Apple, M3 MacBook Air'lerini satışa sundu. Peki, yeni M3 MacBook Air'in özellikleri ve fiyatı nedir? Tasarımda neler değişti? İşte ayrıntılar...

Apple MacBook Air M3 Özellikleri

Yeni M3 işlemcli MacBook Air modellerine baktığımızda bizleri üç farklı modelin karşıladığını görüyoruz. Bunlar ilk bakışta aynı dursa da boyut ve GPU çekirdeği açısından birbirinden ayrılıyor. Dilerseniz daha spesifik detaylara inmeden önce yeni Air'lerin özelliklerine göz atalım.

Elbette ki en büyük fark, selefine kıyasla %18 daha hızlı CPU performansı ve %35 daha güçlü GPU performansı sunan M3 işlemci. Bildiğiniz üzere M3 5 nanometre üretim süreciyle üretilirken, M2 7 nanometre üretim süreciyle üretiliyordu. Bu nedenle yeni modeli alan kullanıcılar, çok daha az enerji tüketiciler, çok daha az enerji tüketerek daha fazla performansa sahip olacak.

İşlemci dışında ise ciddi bir değişiklik görünüşte yok. Apple, önceki modelde kullanmaya başladığı tasarım dilini bu modelde de sürdürüyor. Çentikli çerçevesiz ekran deneyimi, geniş ve mouse ihtiyacını ortadan kaldıran trackpad ve herkesin göz zevkine hitap eden renk seçenekleri yine M3 MacBook Air'de de korunuyor.

yukarıda da bahsettiğimiz üzere üç farklı satın alma seçeneği mevcut. Bunlar:

8 Çekirdekli CPU, 8 Çekirdekli GPU, 8 GB RAM ve 256 GB SSD Depolama seçeneği sunan 13 inç M3 MacBook Air

8 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 8 GB RAM ve 512 GB SSD Depolama seçeneği sunan 13 inç M3 MacBook Air

8 Çekirdekli CPU, 10 Çekirdekli GPU, 16 GB RAM ve 512 GB SSD Depolama seçeneği sunan 15 inç M3 MacBook Air

Apple MacBook Air M3 Fiyatı

Bu içeriğin yazıldığı an itibariyle dolar kuru 31,5 ve Apple Türkiye tüm ürünlerine yeni zam yaptı. Bu nedenle M3 MacBook Air modelleri de bu zamlı fiyattan satışa çıktı. Tam fiyatlar ise şu şekilde: