Apple Türkiye, iPhone'lara Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar
Apple geçtiğimiz günkü etkinlikten sonra mağazasındaki ürünlerin fiyatlarını güncelledi. İşte yeni zamlı fiyatlar!
Apple, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği etkinlikle yeni iPhone 14 serisinin yanı sıra pek çok yeni cihazını da tanıttı. Tabii etkinliğin en dikkat çeken noktası da etkinlikten sonra tekrar açılan Apple Türkiye mağazasında fiyatların zamlanmış olması oldu.
iPhone 14 serisinin yanı sıra Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE ve AirPods Pro 2 gibi yeni ürünlerin tanıtıldığı Far Out etkinliği Apple için başarılı geçti ve etkinliğin bitimiyle zamlı fiyatlar karşımıza çıktı.
2022 Apple Etkinliği Gerçekleştirildi! İşte Tanıtılan Ürünler
2022'nin en çok beklenen etkinliği sonunda gerçekleştirildi. Bugün Apple Park'ta yapılan etkinlikte birçok yeni Apple ürünü tanıtıldı.
Fiyatı zamlanan önemli ürünlerin başında iPhone 13 serisi görülürken, AirPods'larda da ciddi artışlar yapılmış durumda. Apple ayrıca geçtiğimiz gece tanıtılan ürünleri mağazasına eklemesiyle birlikte bazı modelleri de satıştan kaldırdı. iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, Apple Watch Series 7 ve eski nesil Apple Watch SE satıştan kaldırılan ürünler oldu.
Zamlanan Apple Ürünleri
|Model
|Eski Fiyat
|Yeni Fiyat
|2. Nesil AirPods
|2.999 TL
|3. Nesil Airpods
|3.999 TL
|AirPods Max
|14.499 TL
|iPhone 12 - 64 GB
|24.999 TL
|iPhone 12 - 128 GB
|26.299 TL
|iPhone 12 - 256 GB
|28.899 TL
|iPhone SE - 64 GB
|16.999 TL
|iPhone SE - 128 GB
|18.299 TL
|iPhone SE - 256 GB
|20.899 TL
|iPhone 13 mini - 128 GB
|24.999 TL
|iPhone 13 mini - 256 GB
|27.599 TL
|iPhone 13 mini - 512 GB
|32.899 TL
|iPhone 13 - 128 GB
|27.999 TL
|iPhone 13 - 256 GB
|30.599 TL
|iPhone 13 - 512 GB
|35.899 TL
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