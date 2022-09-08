Apple Türkiye, iPhone'lara Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar

Apple geçtiğimiz günkü etkinlikten sonra mağazasındaki ürünlerin fiyatlarını güncelledi. İşte yeni zamlı fiyatlar!

Apple Türkiye, iPhone'lara Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar
Barış Bulut
Barış Bulut -

Apple, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği etkinlikle yeni iPhone 14 serisinin yanı sıra pek çok yeni cihazını da tanıttı. Tabii etkinliğin en dikkat çeken noktası da etkinlikten sonra tekrar açılan Apple Türkiye mağazasında fiyatların zamlanmış olması oldu.

iPhone 14 serisinin yanı sıra Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE ve AirPods Pro 2 gibi yeni ürünlerin tanıtıldığı Far Out etkinliği Apple için başarılı geçti ve etkinliğin bitimiyle zamlı fiyatlar karşımıza çıktı.

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2022'nin en çok beklenen etkinliği sonunda gerçekleştirildi. Bugün Apple Park'ta yapılan etkinlikte birçok yeni Apple ürünü tanıtıldı.

Fiyatı zamlanan önemli ürünlerin başında iPhone 13 serisi görülürken, AirPods'larda da ciddi artışlar yapılmış durumda. Apple ayrıca geçtiğimiz gece tanıtılan ürünleri mağazasına eklemesiyle birlikte bazı modelleri de satıştan kaldırdı. iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, Apple Watch Series 7 ve eski nesil Apple Watch SE satıştan kaldırılan ürünler oldu.

Apple Türkiye, iPhone'lara Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar

Zamlanan Apple Ürünleri

Model Eski Fiyat Yeni Fiyat
2. Nesil AirPods 2.649 TL 2.999 TL
3. Nesil Airpods 3.599 TL 3.999 TL
AirPods Max 11.199 TL 14.499 TL
iPhone 12 - 64 GB 20.999 TL 24.999 TL
iPhone 12 - 128 GB 21.999 TL 26.299 TL
iPhone 12 - 256 GB 23.999 TL 28.899 TL
iPhone SE - 64 GB 13.499 TL 16.999 TL
iPhone SE - 128 GB 14.499 TL 18.299 TL
iPhone SE - 256 GB 16.499 TL 20.899 TL
iPhone 13 mini - 128 GB 20.999 TL 24.999 TL
iPhone 13 mini - 256 GB 22.999 TL 27.599 TL
iPhone 13 mini - 512 GB 26.999 TL 32.899 TL
iPhone 13 - 128 GB 22.499 TL 27.999 TL
iPhone 13 - 256 GB 24.499 TL 30.599 TL
iPhone 13 - 512 GB 28.499 TL 35.899 TL

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