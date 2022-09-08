Apple Türkiye, iPhone'lara Zam Yaptı: İşte Yeni Fiyatlar

Apple, geçtiğimiz gün gerçekleştirdiği etkinlikle yeni iPhone 14 serisinin yanı sıra pek çok yeni cihazını da tanıttı. Tabii etkinliğin en dikkat çeken noktası da etkinlikten sonra tekrar açılan Apple Türkiye mağazasında fiyatların zamlanmış olması oldu.

iPhone 14 serisinin yanı sıra Apple Watch Ultra, Apple Watch Series 8, Apple Watch SE ve AirPods Pro 2 gibi yeni ürünlerin tanıtıldığı Far Out etkinliği Apple için başarılı geçti ve etkinliğin bitimiyle zamlı fiyatlar karşımıza çıktı.

Fiyatı zamlanan önemli ürünlerin başında iPhone 13 serisi görülürken, AirPods'larda da ciddi artışlar yapılmış durumda. Apple ayrıca geçtiğimiz gece tanıtılan ürünleri mağazasına eklemesiyle birlikte bazı modelleri de satıştan kaldırdı. iPhone 11, iPhone 12 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, Apple Watch Series 7 ve eski nesil Apple Watch SE satıştan kaldırılan ürünler oldu.

Zamlanan Apple Ürünleri