Apple'ın İlk M4 Çipli Mac Planları Ortaya Çıktı: Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
Apple'ın yeni M4 çipli Mac modellerinin ne zaman geleceğine dair detaylar gelmeye başladı. Şirketin planladığı takvim ortaya çıktı. İşte detaylar!
Mart ayının başlarında Apple'ın yeni M3 çipli MacBook modelleri Türkiye'de satışa çıkmış ve tüm modellere büyük oranda zam gelmişti. Yılın sonlarına doğru yaklaşırken, şirketin hem Haziran hem de Eylül ayında gerçekleştireceği etkinlikler hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.
Apple'ın yeni ve ilk M4 çipli Mac'lerinin ne zaman geleceğine dair bilgiler paylaşan Mark Gurman, Bloomberg'de yer alan yazısında Apple'ın yeni çip modeline geçişiyle ilgili ek detayları ve aktardı.
M4 Mac'ler Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?
Mark Gurman'ın aktardıklarına göre marka, yeni gelecek olan 24 inç iMac ve en düşük MacBook Pro modellerinde ilk defa M4 çipi kullanmayı düşünüyor. Bu yeni modellerin gelmesinin de 2024 yılının sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.
Ancak 2024 sonundan bahsedilirken Eylül lansmanında tanıtılıp tanıtılmayacağı hala bir soru işareti. M4 işlemci serisinin teknik detaylarına dair de pek bilgi henüz bulunmuyor.
MacBook'lara Uygun En İyi Oyunlar - 2024
Mac ve Macbook'ta oynanabilecek en iyi oyunlar hangileri? Bu yazıda macOS işletim sistemiyle beraber gelen cihazlar üzerinden oynayabileceğiniz birbirinden başarılı oyunları bir arada topladık.
Gurman'a göre Apple'ın yeni çip modelinin yer alacağı ürünlerle ilgili planlanları kronolojik olarak şu şekilde:
- M4'lü 14 inç MacBook Pro ve 24 inç iMac modeli 2024 sonu gelecek.
- M3 Pro/Max işlemciye sahip 14 ve 16 inçlik MacBook Pro modelleri 2024 sonu 2025 başı arasında gelecek.
- M4 ve M4 Pro işlemcili Mac mini 2024 sonu 2025 başı arasında gelecek.
- Yeni 13 ve 15 inç MacBook Air modelleri 2025 bahar ayında gelecek.
- M4 çipli Mac Studio 2025 yılının ortalarında gelecek.
- M4 Ultra çipli Mac Pro 2025'in ikinci yarısında gelecek.
YORUMLAR