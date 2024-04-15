Apple'ın İlk M4 Çipli Mac Planları Ortaya Çıktı: Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Mart ayının başlarında Apple'ın yeni M3 çipli MacBook modelleri Türkiye'de satışa çıkmış ve tüm modellere büyük oranda zam gelmişti. Yılın sonlarına doğru yaklaşırken, şirketin hem Haziran hem de Eylül ayında gerçekleştireceği etkinlikler hakkında detaylar gelmeye devam ediyor.

Apple'ın yeni ve ilk M4 çipli Mac'lerinin ne zaman geleceğine dair bilgiler paylaşan Mark Gurman, Bloomberg'de yer alan yazısında Apple'ın yeni çip modeline geçişiyle ilgili ek detayları ve aktardı.

M4 Mac'ler Ne Zaman Piyasaya Sürülecek?

Mark Gurman'ın aktardıklarına göre marka, yeni gelecek olan 24 inç iMac ve en düşük MacBook Pro modellerinde ilk defa M4 çipi kullanmayı düşünüyor. Bu yeni modellerin gelmesinin de 2024 yılının sonlarında gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak 2024 sonundan bahsedilirken Eylül lansmanında tanıtılıp tanıtılmayacağı hala bir soru işareti. M4 işlemci serisinin teknik detaylarına dair de pek bilgi henüz bulunmuyor.

Gurman'a göre Apple'ın yeni çip modelinin yer alacağı ürünlerle ilgili planlanları kronolojik olarak şu şekilde: