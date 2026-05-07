Mafia 2 ve Eğlenceli Bir Oyun Ücretsiz Oldu! Sakın Kaçırmayın

Amazon, oyunculara her hafta ücretsiz oyunlar dağıtmaya devam ediyor. Epic Games ve Steam'in aksine verdiği oyunları oldukça uzun bir süre boyunca alma fırsatı sunan şirket, bu hafta Mafia 2'nin Definitive sürümü dâhil toplamda iki oyunu hiçbir ücret ödemeden almanıza olanak sağlıyor.

Amazon Hangi Oyunları Ücretsiz Veriyor?

Amazon, Mafia 2 (Definitive sürümü) ve Fruitbus isimli oyunları bedava dağıtmaya başladı. Her iki oyunu almak için de son tarih 10 Haziran 2026 olarak belirlendi. Yani önünüzde oldukça uzun bir zaman bulunuyor. Yine de unutma ihtimaline karşı oyunları şu an Amazon Luna üzerinden talep edebilirsiniz. Bunu yaptığınızda oyunlar tamamen size ait olacak.

Amazon'un Ücretsiz Oyunları İçin Prime Aboneliği Şart mı?

Amazon'un ücretsiz oyunlarına sahip olmak için bir Amazon Prime aboneliği gerekiyor fakat şirket şu an 30 günlük bedava Prime aboneliği almanıza imkân tanıdığı için söz konusu oyunlara hiçbir ücret ödemeden de sahip olabiliyorsunuz. Bu oyunları aldığınızda aboneliğinizin sona ermesinin de bir önemi olmuyor.

Söz konusu yapımlar sizde kalmaya devam ediyor. Tabii, burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Deneme süreci sona ermeden önce aboneliği iptal etmeyi kesinlikle unutmamanız gerekiyor. Aksi takdirde Prime aboneliğinin yenileme işlemi otomatik olarak gerçekleştirilecek ve hesabınızdan çekim olacaktır.

Mafia 2 Nasıl Bir Oyun?

Üçüncü şahıs bakış açısıyla oynanan Mafia 2, en etkileyici hikâyeye sahip oyunlar arasında konumlanıyor. 1940'ların sonu ile 1950'lerin başı arasında geçen bu oyun, sizi savaş sonrasında Amerika'nın kurgusal şehirlerinden biri olan Empire Bay'e götürüyor. Bu şehre bir karanlık hâkim. Ana karakter Vito Scaletta, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra buraya döndüğünde babasının borçları ile uğraşıyor.

Ne var ki daha çok kazanma hırsı, onu yanlış bir yola yönlendiriyor. Karanlık tarafa adım atan Vito, bu dünyada yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Küçük hamlelerle başlayıp giderek daha büyük bir tehlikenin içine doğru sürüklenen karaktere ise onun en yakın arkadaşı Joe Barbaro eşlik ediyor.

Mafia 2 Definitive Edition'ın Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 8.1 (64-bit)

İşlemci: Intel i5-2500K / AMD FX-8120

RAM: 6 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD7870

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Fruitbus Nasıl Bir Oyun?

Fruitbus, stresten kurtulmak için en iyi oyunlar arasında yer alıyor. Oyunda bir aracınız bulunuyor. Bu sadece sizi bir yerden başka yere götürmüyor. Onu aynı zamanda restoranınız ve mutfağınız olarak kullanıyorsunuz. Adalar arasında seyahat ederken çeşitli meyve, sebze ve diğer malzemeleri topluyorsunuz. Bunlarla tarifler oluşturup müşterilerin isteğine göre yemekler yapıyorsunuz.

Oyunun en iyi yanı, size keşfedecek çok fazla detay vermesi. Örneğin müşterilere sadece yemek yapmıyorsunuz. Bunun yanında onların hikâyesini öğreniyor, duygularına giden yolu öğreniyor ve buna göre tarifler hazırlıyorsunuz. Her yemek farklı hissiyatlar uyandırıyor. O yüzden bu oyunu sadece yemek yapma simülasyonu olarak değerlendirmemek gerekiyor. Size bundan çok daha fazlasını sağlıyor.

Fruitbus'nin Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10

RAM: 8 GB

İşlemci: Intel i5 veya daha iyisi

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 1050m ya da daha iyisi

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

Bir Prime kullanıcısı olarak Amazon'un özellikle son birkaç haftadır ücretsiz dağıttığı oyunları severek oynuyorum. Bu hafta Mafia 2 Definitive Edition'ın bedava verilmesi ise benim için büyük sürpriz oldu. Bana göre serinin en iyisi olan bu oyunu bir kez daha dönüp oynayacağım.

Tabii, Fruitbus'ı da unutmamak gerekiyor. Bu oyunu daha önce oynamış birisi olarak şunu söyleyebilirim ki Mafia 2 gibi kapsamlı ve iyi düşünülmüş bir hikâye sunmuyor ama bütün stresi alıp götürüyor. Eğer çok zor birkaç hafta geçirdiyseniz günün sonunda gelip ekran karşısına geçtiğinizde bu oyunu oynayabilirsiniz. Sizi sınırlı süre ve benzeri özelliklerle kısıtlamıyor. Özgürce hareket ediyorsunuz. Hoş bir stili bulunuyor. Gerçek dünyadan biraz uzaklaşmak isteyenler için ideal.