281 Beygirlik Yeni Opel Corsa GSE Tanıtıldı! 5,5 Saniyede 0-100 km/sa

Yeni Opel Corsa GSE tanıtıldı. Bu yıl içinde yollara sürülmesi beklenen yeni elektrikli otomobil, markanın 0'dan 100 km/sa hıza en hızlı ulaşan seri üretim aracı olarak ön plana çıkıyor. Çeşitli sürüş modları ile gelen araç tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Yeni Opel Corsa GSE'nin Özellikleri Neler?

Motor Gücü: 281 beygir

281 beygir Maksimum Tork: 345 Nm

345 Nm 0-100 km/s Hızlanma Süresi: 5.5 saniye

5.5 saniye Maksimum Hız: 180 km/s

180 km/s Sürüş Modları: Sport, Normal, Eco

Sport, Normal, Eco Batarya Kapasitesi: 54 kWh

54 kWh Kullanılabilir Batarya Kapasitesi: 51 kWh

51 kWh Multimedya Ekranı: 10 inç dokunmatik ekran

10 inç dokunmatik ekran Kamera Sistemi: 180 derece geri görüş kamerası

180 derece geri görüş kamerası Jant: 18 inç

18 inç Lastik: Michelin Pilot Sport 4S 215/40 R18

Yeni Corsa GSE, 207 kW (281 beygir) güç ve 345 Nm tork üreten bir motorla birlikte geliyor. 0'dan 100 km/sa hıza ise yalnızca 5,5 saniyede ulaşıyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse bir süre önce Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulan Opel Mokka GSE bu hıza 5,9 saniyede ulaşıyor.

Araç üç farklı sürüş modu ile beraber geliyor. Sport modunda tam performans ortaya koyuyor. 281 beygir gücü sunan bu modun yanı sıra normal ve eco modu mevcut. Bunlardan ilki, günlük kullanım için ideal olan 231 beygir gücü sağlarken eco modunda menzil daha ön planda ve hız 150 km/sa ile sınırlandırılıyor.

Aracın ne kadar menzil sunduğu henüz netleşmedi ancak diğer GSE, aynı platformu kullanan diğer Stellantis modellerinde de mevcut 51 kWh batarya kapasitesi ile geliyor. Dolayısıyla Corsa GSE'nin yaklaşık 349 kilometre menzil sunması bekleniyor. Bu durumda şehir içi kullanım için ideal olacaktır fakat daha uzun yolculuklar için beklentileri pek de karşılamayabilir.

Yeni Opel Corsa GSE'nin Nasıl Bir Tasarımı Var?

Opel Corsa GSE, yere daha yakın bir araç olarak müşterilerin karşısına çıkacak. Araçta genel olarak siyah detaylar hâkim olacak. Tavan, aynalar ve arka rüzgarlık da dahil olmak üzere birçok yerde siyah renge rastlanacak. Genelinin beyaz renkte olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda bu durumun aracın daha hızlı fark edilebilir hâle gelmesini sağlayacağı söylenebilir.

Araç 18 inçlik jantlarla birlikte gelecek. İçeride ise kenarları sürücü ve yolcuları saran özel koltuklar karşılayacak. İç tarafta özellikle sarı renkle hoş bir kontrast oluşturulacak. Genel olarak bakıldığında epey bir sade ancak kendini göstermeyi başaran bir tasarıma sahip görünüyor.

Yeni Opel Corsa GSE Türkiye'de Satılacak mı?

Opel'in daha önce yaptığı açıklamaya bakılacak olursa Corsa GSE'nin Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Bu yıl içinde yollara sürülmeye başlanması beklenen aracın Türkiye'ye gelmesinin ise yıl sonunu bulması muhtemel görünüyor. Ne kadar başlangıç fiyat etiketine sahip olacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor ancak mevcut modellerden hareketle tahminde bulunmak gerekirse 2 milyon TL'nin üzerinde fiyatla satışa sunulabilir.

Editörün Yorumu

Opel Corsa GSE'nin otomobil pazarında oldukça ses getirecek bir model olduğunu düşünüyorum. Elektrikli araç arayışında olup performansa önem verenlerin mutlaka değerlendireceği seçenekler arasında yer alacaktır. Özellilkle keskin hatlara sahip tasarımı sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çekmesi muhtemel. O yüzden satışlar da markanın beklentilerini karşılayacaktır.