Apple'dan iPhone 18 Pro İçin Kullanıcıları Kızdıracak Karar!

Apple, iPhone 17 Pro serisi ile birlikte önemli bir malzeme değişikliğine gitmiş ve titanyum yerine anodize alüminyum kullanmaya başlamıştı. Daha hafif olması gibi bazı avantajlar sunan bu tercih, yaşanan bazı sorunlar nedeniyle kullanıcılar arasında tartışma yaratmıştı. Şimdi ortaya çıkan yeni sızıntılar ise Apple'ın iPhone 18 Pro serisi ile bu tartışmalı malzemeden vazgeçmeyeceğini gösteriyor. İşte ayrıntılar...

iPhone 18 Pro, Alüminyum Kaplamaya mı Sahip Olacak?

Güvenilir bir sızıntı kaynağının paylaştığı bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinde yine anodize alüminyum tasarımla karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Daha önce bazı analistler, iPhone 17 Pro modellerinde ortaya çıkan sorunlar nedeniyle şirketin yeniden titanyum çerçeveye dönebileceğini iddia etmişti.

Ancak son ortaya çıkan bilgiler, Apple'ın kullanıcı şikayetlerine rağmen alüminyum kullanımından vazgeçmeyeceğini gösteriyor. Peki iPhone 17 Pro serisindeki kaplama sorunu tam olarak neydi?

iPhone 17 Pro'daki Kaplama Sorunu Neydi?

iPhone 17 Pro modellerinde kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konulardan biri, kaplamada yaşanan deformasyonlardı. Özellikle cihazın köşe ve kenar bölgelerinde zamanla soyulma, çizilme ve küçük aşınmalar oluştuğu iddia ediliyor. Üstelik bu yalnızca kılıfsız kullanımda ortaya çıkmıyor. Öyle ki bazı kullanıcılar, cihazı kılıfla kullanmalarına rağmen alüminyum yüzeyde deformasyonlar meydana geldiğini öne sürüyor.

Sorunun temel nedeni ise aslında doğrudan kullanılan alüminyumun yapısı. Bilindiği üzere anodize alüminyum, titanyuma kıyasla daha hafif olması sayesinde cihazın ağırlığını da azaltıyor ancak darbelere ve sürtünmeye karşı titanyum kadar dayanıklılık sağlayamıyor.

Bu arada Apple'ın kullanıcılara garanti kapsamında destek sağlamadığı da belirtiliyor. Bu da tartışmaları oldukça büyütüyor. Teknoloji devi iPhone 18 Pro modellerinde de anodize alüminyum kullanırsa, umuyoruz ki benzer sorunlar yaşanmaz.

Apple Neden Titanyumdan Vazgeçti?

Apple iPhone 15 Pro serisinde titanyum çerçeveye geçiş yapmış, iPhone 16 Pro modellerinde ise bu malzemenin kullanımını arka kasaya kadar genişletmişti. Ancak şirket, iPhone 17 Pro serisiyle birlikte bundan vazgeçerek anodize alüminyuma yöneldi. Peki Apple neden böyle bir karar aldı?

Şirketin bu değişikliğinin arkasında iki önemli neden olduğu düşünülüyor. Bunlardan ilki cihazın ağırlığını azaltmak. Titanyuma kıyasla daha hafif olan alüminyum sayesinde Apple'ın uzun süreli kullanımda daha konforlu bir deneyim sunmayı hedeflediği belirtiliyor. İkinci neden ise üretim maliyetleri. Alüminyum, titanyuma kıyasla daha düşük maliyetle üretilebiliyor. Üstelik işlenmesi de çok daha kolay.

iPhone 18 Serisi Ne Zaman Tanıtılacak?

Apple, yeni iPhone serilerini genellikle eylül ayında tanıtıyordu ancak bu yıl ürün sayısının artması nedeniyle şirketin farklı bir takvim izlemesi bekleniyor. Mevcut bilgilere göre firma, eylül ayında düzenleyeceği etkinlikte sadece iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerini tanıtacak. Serinin standart modeli olan iPhone 18'in ise 2027 yılının ilk çeyreğinde tanıtılması planlanıyor.

Editörün Yorumu

iPhone 17 serisinden bir akıllı telefon kullanmıyorum ancak soyulma, aşınma ve çizilme sorunlarının telefonlar tanıtıldığından beri gündemde olduğunu biliyorum. Hatta bana göre bu oldukça ciddi bir problem. Titanyum telefonu biraz daha ağır hâle getirse de çok daha premium ve dayanıklı bir his sunuyordu. Öte yandan alüminyumun hafif olması da günlük kullanım açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Bu noktada Apple'ın yeniden titanyuma geçeceğine dair çok büyük bir beklentim yok. Ancak şirketin en azından anodize alüminyumda yaşanan aşınma ve kaplama problemlerini çözmesini umuyorum. Aksi durumda büyük tepkiyle karşılaşması muhtemel.