500 TL'lik 2 Oyun Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu! Acele Edin

Microsoft, sadece Xbox oyuncuları için bir kampanya sundu. Bu kampanya ile birlikte iki oyun kısa süreliğine ücretsiz oldu Bunlar arasında hayatta kalma türünde bir oyun da bulunuyor. Kampanya sona erdikten sonra oyunları oynamaya devam etmek isterseniz satın almanız gerekecek.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Hangi Oyunlar Ücretsiz Oldu?

Catan

Deadside

Xbox mağazasındaki "Free Play Days" yani "Ücretsiz Oynama Günleri" kampanyası, 10 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek. Catan ve Deadside'a erişebilmek için Game Pass Ultimate, Premium veya Essential üyeliğinin olması gerekiyor. Bu kampanyanın yalnızca Xbox için geçerli olduğunun altını çizelim.

Xbox'ta Kısa Süreliğine Ücretsiz Olan Oyunlar Nasıl Oynanır?

Xbox'ı açın.

Mağazayı ziyaret edin.

Oynamak istediğiniz oyunun sayfasını açın.

"Yükle Ücretsiz Deneme" butonuna basın.

Deadside Nasıl Bir Oyun?

Deadside, hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Oyun, ormanlar, nehirler ve terk edilmiş yerleşimlerle dolu bir haritada geçiyor. Oyunu ister dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla ister arkadaşlarımızla birlikte oynayabiliyoruz. Birinci şahıs ve üçüncü şahıs kamera açıları arasında kolayca geçiş yapılabiliyor.

Oyunda kullanabileceğimiz çeşitli silahlar bulunuyor. Bu silahları dürbün ve susturucu gibi eklentilerle özelleştirebiliyoruz. Bu eklentiler, farklı taktikler uygulamamıza imkân tanıyor. Oyunda üs kurma özelliği de mevcut. Bu sayede kendi üssümüzü inşa ederek eşyalarımızı güvende tutabiliyoruz. Bu üs, arkadaşlarımızla toplanma noktası oluşturmak için de önemli avantaj sağlıyor.

Catan Nasıl Bir Oyun?

Aynı adlı klasik masa oyununun dijital sürümü olan Catan'da kaynak toplamak, yerleşim kurmak ve ticaret yapmak gibi mekanikler bulunuyor. Zar atışlarıyla hangi arazilerin kaynak üreteceği belirleniyor. Oyuncular bu kaynakları kullanarak köyler, yollar ve şehirler inşa edebiliyor. Oyunda tek oyunculu modun yanı sıra çok oyunculu mod da bulunuyor. Dolayısıyla Catan, arkadaşlarla oynanacak oyunlar arasında yer alıyor.

Her köy 1 puan, her şehir ise 2 puan kazandırıyor. Ayrıca kesintisiz en az 5 yol inşa eden ve bu ünvanı elinde tutan oyuncu da iki puan alabiliyor. 10 zafer puanına ulaşan kişi ise oyunu kazanıyor. Oyun, akıllı telefonun ikinci ekran olarak kullanılabilmesine izin veriyor. Böylece gizli kaynak kartalrını kendi telefonumuzdan tkaip edebiliyor ve ticaretleri oradan yönetebiliyoruz.

Editörün Yorumu

Yalnızca Xbox'ta geçerli olan ücretsiz Oynama Günleri kampanyası, bazı oyunları belirli süre boyunca ücretsiz olarak oynamamıza imkân tanıyor. Ben daha önce bu oyunları oynama fırsatı bulmuştum ve hepsini çok beğenmiştim. Hayatta kalma türünü seven biri olarak Deadside'da uzun süre keyifli zaman geçirmiştim. Catan ise arkadaşlarla birlikte oynandığında daha eğlenceli bir oynanış sunuyor.