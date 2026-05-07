GTA Geliştiricisinden Şaşırtan Açıklama: “Bu Oyundan Çok Zarar Ettik”

Rockstar Games ve 2K'nın çatı şirketi Take-Two Interactive, oyun sektörünün en büyük firmalarından biri konumunda. GTA, NBA 2K, Borderlands, Civilization ve BioShock gibi efsane serilerin arkasında yer alan şirket, yıllardır milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Ancak şirketin her projesi başarılı olmadı. Nitekim Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, ciddi miktarda zarar ettikleri oyun serisini açıkladı.

Take-Two, Hangi Oyun Serisinden Zarar Etti?

Game File'a röportaj veren Strauss Zelnick, MLB 2K serisinden çok ciddi miktarda para kaybettiklerini açıkladı. Seriyle zorlu bir geçmişleri olduğunu söyleyen CEO, şirketin MLB oyunlarında istedikleri seviyede başarılı bir deneyim ortaya koyamadığını da belirtti.

Oyun dünyasındaki bazı kaynaklar, şirketin yıllar önce sonlandırdığı MLB 2K serisini yeniden hayata geçirebileceğini öne sürüyordu. Ancak Zelnick, serinin geri dönmesinin pek mümkün olmadığını ifade etti.

Take-Two Neden MLB 2K Oyunlarından Vazgeçti?

MLB 2K, Take-Two'nun 2005 yılında başlattığı ve yaklaşık 10 yıl boyunca devam ettirdiği bir beyzbol oyunu serisiydi. ABD ve Kanada’daki en büyük profesyonel beyzbol ligi olan Major League Baseball lisansına sahip olan seri, 2013 yılında çıkan MLB 2K13 ile sona erdi.

Söz konusu oyun, önceki yapımla neredeyse aynı olması ve yalnızca kadro güncellemeleri sunması nedeniyle olumsuz eleştiriler aldı. Oyuncuların sert tepkisine maruz kalan Take-Two, seriyi tamamen rafa kaldırdı. Ki firma zaten oyunların satış rakamlarından da memnun değildi.

Editörün Yorumu

Take-Two’nun MLB 2K serisini sonlandırma kararı pek de şaşırtıcı değil. Ben şahsen bir oyuncu olarak spor oyunlarında artık yalnızca lisans görmek istemiyorum. Gerçekçi oynanış, yeni modlar ve ciddi teknik yenilikler bekliyorum. MLB 2K13 ise oyunculara yeni bir deneyim sunmak yerine adeta aynı oyunun güncellenmiş hâli gibi hissettirmişti. Böyle olunca oyuncuların tepkisi de kaçınılmaz oldu. Açık konuşmak gerekirse Take-Two’nun da bugün MLB 2K serisine büyük bir başarısızlıktan ziyade önemli bir tecrübe olarak baktığını düşünüyorum.