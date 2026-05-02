En Güçlü Android Tabletler Açıklandı! Zirvede 12 GB RAM'li Tablet Var
En güçlü Android tabletler hangileri? AnTuTu tarafından paylaşılan rapor, merak edilen soruya ışık tuttu. İşte listede yer alan tablet modelleri!
⚡ Önemli Bilgiler
- vivo Pad 6 Pro, AnTutu testinde 4 milyon 95 bin 813 puan alarak zirvede konumlandı.
- İkinci sırada Lenovo Legion Y700 2026, üçüncü sırada OPPO Pad 5 Pro, dördüncü sırada ise Redmi K Pad 2 bulunuyor.
- Listede Honor MagicPad 3 Pro 13.3, OPPO Pad 4 Pro, H3C MegaBook, OnePlus Pad 2 Pro, RedMagic Tablet 3 Pro ve Xiaomi Pad 8 Pro da yer alıyor.
AnTuTu, geçtiğimiz ayın en güçlü Android tabletleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm'un işlemcileri oluşturdu. vivo'nun çok güçlü işlemciye sahip bir tablet modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, OPPO, Redmi ve OnePlus marka tabletler de bulunuyor. Peki, en güçlü Android tablet hangisi?
AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?
- vivo Pad 6 Pro: 4 milyon 95 bin 813 puan
- Lenovo Legion Y700 2026: 4 milyon 76 bin 936 puan
- OPPO Pad 5 Pro: 4 milyon 30 bin 293 puan
- Redmi K Pad 2: 3 milyon 785 bin 506 puan
- Honor MagicPad 3 Pro 13.3: 3 milyon 761 bin 712 puan
- OPPO Pad 4 Pro: 3 milyon 359 bin 333 puan
- H3C MegaBook: 3 milyon 310 bin 228 puan
- OnePlus Pad 2 Pro: 3 milyon 301 bin 747 puan
- RedMagic Tablet 3 Pro: 3 milyon 195 bin 100 puan
- Xiaomi Pad 8 Pro: 3 milyon 183 bin 539 puan
vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?
vivo Pad 6 Pro'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. AnTuTu testinde tabletin 12 GB RAM'e sahip sürümü yer ladı. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.
Lenovo Legion Y700 2026'nın İşlemcisi Nasıl?
Lenovo Legion Y700 2026'da Snadpragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor. Tablette en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor. Tablette 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri bulunuyor.
RedMagic Tablet 3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?
RedMagic Tablet 3 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üreitm süreciyle geliştirilen işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, CarX Street'i ortalama 55 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.
Redmi K Pad 2'nin İşlemcisi Nasıl?
Redmi K Pad 2'de MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcsii bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Tablette 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri yer alıyor.
vivo, 120Hz Ekranlı Telefon Tanıttı! 90W Hızlı Şarj ve Dahası
vivo S50t tanıtıldı. Yeni akıllı telefon, Snapdragon işlemci, 6.500 mAh batarya kapasitesi ve çok daha fazlasıyla geliyor. İşte tüm ayrıntılar!
Editörün Yorumu
AnTuTu'nun paylaştığı liste, yeni nesil işlemcilerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İlk üç sırada bulunan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili tabletler, 4 milyon puana ulaştı. Son sıradaki tablet bile 3 milyon puan aldı. Bu puanlar, tabletlerin artık sadece video izlemek gibi aktiviteler için değil aynı zamanda çok kaliteli mobil oyunları oynatabilecke ve hatta video düzenleme gibi ağır işleri yapabilecek güçte olduğu anlamına geliyor.