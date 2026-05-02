En Güçlü Android Tabletler Açıklandı! Zirvede 12 GB RAM'li Tablet Var

AnTuTu, geçtiğimiz ayın en güçlü Android tabletleri belli oldu. Listenin büyük bir kısmını Qualcomm'un işlemcileri oluşturdu. vivo'nun çok güçlü işlemciye sahip bir tablet modeli zirvede yer aldı. Listede ayrıca Lenovo, OPPO, Redmi ve OnePlus marka tabletler de bulunuyor. Peki, en güçlü Android tablet hangisi?

AnTuTu'ya Göre En Güçlü Tabletler Hangileri?

vivo Pad 6 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

vivo Pad 6 Pro'da Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 bulunuyor. Bu işlemci, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. AnTuTu testinde tabletin 12 GB RAM'e sahip sürümü yer ladı. Bu arada 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Lenovo Legion Y700 2026'nın İşlemcisi Nasıl?

Lenovo Legion Y700 2026'da Snadpragon 8 Elite Gen 5 yer alıyor. Tablette en iyi grafikli mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir problem olmadan oynanabiliyor. İşlemcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek yer alıyor. Tablette 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM seçenekleri bulunuyor.

RedMagic Tablet 3 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

RedMagic Tablet 3 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alıyor. Qualcomm tarafından 3 nm üreitm süreciyle geliştirilen işlemcide 4.32 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.53 GHz hızında çalışan altı çekirdek bulunuyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i ortalama 60 FPS'te, CarX Street'i ortalama 55 FPS'te, PUBG Mobile'ı ise ortalama 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Redmi K Pad 2'nin İşlemcisi Nasıl?

Redmi K Pad 2'de MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcsii bulunuyor. Bu işlemci, PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı ortalama 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise ortalama 60 FPS'te çalıştırabiliyor. Tablette 8 GB, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri yer alıyor.

Editörün Yorumu

AnTuTu'nun paylaştığı liste, yeni nesil işlemcilerin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. İlk üç sırada bulunan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcili tabletler, 4 milyon puana ulaştı. Son sıradaki tablet bile 3 milyon puan aldı. Bu puanlar, tabletlerin artık sadece video izlemek gibi aktiviteler için değil aynı zamanda çok kaliteli mobil oyunları oynatabilecke ve hatta video düzenleme gibi ağır işleri yapabilecek güçte olduğu anlamına geliyor.