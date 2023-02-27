Apple Mac Pro Ekran Kartı RTX 4080'i Solladı

Apple, son yıllarda grafik işleme kapasitesine yaptığı yatırımlarla PC'ler ile baş edebilecek konuma geldi. M2 çipleri, halihazırda oldukça yüksek grafik performans işlemi sunabiliyorken profesyonellere yönelik olarak hazırlanan Mac Pro bilgisayarları ise PC'nin en güçlü ekran kartı modellerini bile geride bırakabiliyor.

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Mac Pro için bir modül olarak satılan, AMD'nin Apple'a özel olarak ürettiği Radeon Pro W6800X Duo, Nvidia'nın son nesil ekran kartlarından RTX 4080'i geride bıraktı.

125 Bin TL'ye Değer Mi?

Apple ekosistemine ait bir donanımın test edilerek PC'deki donanımlarla karşılaştırılması tahmin edebileceğiniz üzere hiç de kolay değil. Ancak donanım dünyasının tanınan içerik üreticilerinden olan der8auer, bir W6800X Duo'yu bilgisayara bağlayarak test etmeyi başardı.

Ünlü benchmark programı 3DMark üzerinde yapılan testler sonucunda ekran kartının ortalamada 97.21 FPS değerini yakaladığı saptandı. Bu değer, kartın RTX 4080'den %7 daha fazla, Nvidia'nın satıştaki en güçlü ekran kartı RTX 4090'den sadece %20 daha az performans verdiği anlamına geliyor. W6800X Duo aynı zamanda AMD'nin son canavarı RX 7900 XTX'i de geride bırakmayı başardı.

Mac Pro bilgisayarları için bir ek modül olarak üretilen Radeon Pro W6800X Duo MPX, Apple Türkiye web sitesinde 125 bin TL'lik dudak uçuklatan bir fiyat etiketine sahip.