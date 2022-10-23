Yeni Mac Pro İşlemcisi, M2 Max'in Gücünü İki Katına Çıkarabilir

Bir sonraki Mac Pro'nun henüz piyasaya sürülmemiş M2 Max'ten "en az iki veya dört kat daha güçlü" olarak geleceği söyleniyor. Bloomberg'den Mark Gurman'a göre Apple, gelecek yıl beklenen lansmanına hazırlık olarak üst düzey Mac testlerini hızlandırıyor.

Gurman, Power On haber bülteninde cihazın "M2 Ultra" ve "M2 Extreme" isimli yeni ve daha güçlü işlemcilere sahip olacağını söylüyor. İki varyasyon, sırasıyla 76 ve 152 GPU çekirdeği ve 256 GB bellek ile birlikte 24 ve 48 CPU çekirdeğine sahip olacak. Bu, 8 CPU çekirdeği ve 10 GPU çekirdeği ile gelen temel M2 ve 12 CPU çekirdeği ve 38 GPU çekirdeğine sahip olacağı söylenen M2 Max'e kıyasla önemli bir artış.

Apple Üst Düzey Mac Pro Üzerinde Çalışıyor

Gurman, şu anda Apple'da test edilmekte olduğunu söylediği bir Mac Pro yapılandırmasını da paylaşıyor. Makine 24 CPU çekirdeği, 76 GPU çekirdeği ve 192 GB bellek ile birlikte gelecek. İlk sürümü Pazartesi günü piyasaya sürülen macOS Ventura 13.3'ü çalıştıracak. Apple, en son 2019'da 5,999 dolarlık Mac Pro'yu piyasaya sürdü ve bu nedenle bir yenilenme şart.

Mac Pro'nun piyasaya sürülmesinden önce M2 Pro ve M2 Max seçeneklerine sahip yeni 14 ve 16 inç MacBook Pro'ların yanı sıra Gurman'ın MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro ile aynı M2 işlemciyle birlikte geleceğini söylediği Mac Mini için meraklı bekleyiş sürüyor. Apple'ın bu cihazları önümüzdeki aylarda açıklaması bekleniyor.