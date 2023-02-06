Apple, Mac Studio Serisini Erkenden Sonlandırabilir

Apple'ın yeni Mac Pro'sunun 2023 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Profesyonel kullanıcılar özel işlemcili modüler bir Mac'e sahip olmak için sabırsızlanırken, Bloomberg'den Mark Gurman, Power On bülteninde Mac Studio markasını sevenlerin, bu iki ürün arasındaki benzerlikler nedeniyle öngörülebilir gelecekte elde edebilecekleri başka bir yeni Mac Studio'ya sahip olmayacaklarına dikkat çekiyor.

Konuyla ilgili olarak Mark Gurman, yeni Mac Pro'nun Mac Studio'ya olan benzerliği nedeniyle Mac Studio serisinin önüne taş koyacağını düşünüyor.

"Yakın gelecekte bir Mac Studio'nun tanıtılmasını beklemiyorum. Yakında çıkacak olan Mac Pro, işlevsellik açısından Mac Studio'ya çok benziyor ve M1 Ultra yerine M2 Ultra işlemcisini ekliyor. Dolayısıyla Apple'ın M2 Ultra Mac Studio ve M2 Ultra Mac Pro'yu aynı anda sunması mantıklı değil. Apple'ın Mac Studio'yu hiç güncellememesi ya da M3 veya M4 nesline kadar bekletmesi daha olası."

Yeni Mac Pro, Mac Studio'ya Kıyasla Neler Sunacak?

Şu anda Mac Studio, M1 Max ve M1 Ultra işlemcilerini sunuyor. Yeni Mac Pro'nun M2 Max ve M2 Ultra işlemcilere sahip olması beklendiğinden, Apple'ın büyük bir fiyat farkıyla benzer konfigürasyonlar sunması mantıklı olmayacak.

Yaklaşan yeni Mac Pro, daha iyi bir soğutma sistemine ve grafik görevlerini yerine getirmek için bazı özelliklerin en üst düzeye çıkarılmasına ihtiyaç duyan gerçekten talepkâr kullanıcılara odaklanacak.