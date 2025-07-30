Kan Kaybediyor: Apple Tarihinde Bir İlki Yapıyor!

Akıllı telefon pazarında küresel oyuncular her geçen gün değişirken Apple, Çin pazarında büyük bir tehdit ile karşı karşıya. Satışlarda büyük düşüşler yaşayan Apple, konuyla ilgili olarak farklı önlemler almaya karar verdi. Bu kararlar arasında Apple tarihinde oldukça istisnai olan bir karar da yer alıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Çin’de Zorlanıyor: Satışlar Düştü, Mağaza Kapatma Kararı Geldi!

Apple dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarından biri olan Çin’de kan kaybetmeye devam ediyor. Şirket 9 Ağustos’ta Çin’in Dalian şehrinde yer alan Parkland Alışveriş Merkezi’ndeki mağazasını kalıcı olarak kapatacağını açıkladı. İlk bakışta bu karar lokal bir strateji gibi görünse de pazar verileri daha derin bir düşüşe işaret ediyor.

Canalys’in 2025 ikinci çeyrek verilerine göre Apple, Çin’deki en büyük beş üretici arasında son sıraya geriledi. 10,1 milyon adetlik satış ve yüzde 15 pazar payıyla listenin sonuna yerleşen Apple son altı çeyrektir Çin pazarında düşüş yaşıyor. Huawei ise yeniden büyük bir çıkış yaparak 12,2 milyon satışla yüzde 18 pazar payına ulaştı ve liderliği geri aldı.

Vivo, Oppo ve Xiaomi ise güçlü satış performanslarıyla Huawei’yi takip etti. Apple Dalian’daki mağazasının kapatılma gerekçesi olarak ise alışveriş merkezindeki müşteri trafiğinin düşmesini gerekçe gösterdi. Aynı merkezden Michael Kors ve Armani gibi markaların da çekilmiş olması bunun sadece Apple’a özel bir durum olmadığını ortaya koyuyor.

Çin ekonomisindeki tüketici harcamalarının azalması bu süreci doğrudan etkiliyor. Ancak genel tabloya baktığımızda Apple'ın büyük bir pazar payı kaybettiği ve satış anlamında büyük düşüşler yaşadığı bir gerçek. Markanın kötü gidişatı durdurmak adına aldığı kararları farklı gerekçeler ile tüketicilere aktardığı da gündeme gelen konular arasında.

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