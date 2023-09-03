Apple, Daha Dayanıklı Bir Magic Keyboard'u Piyasaya Sürecek!

Magic Keyboard, iPhone Pro ve iPad Air ile beraber kullanılmak için üretilmiş bir klavye. Hatta onunla birlikte bir de kalem üretilmişti. Bilgisayar kullanıyormuş hissi veren bu aksesuar, gelecekte daha güçlü bir hâl alacak.

Yeni gelen habere göre Apple, Magic Keyboard'un daha dayanıklı bir yapıya sahip olması için çalışmalara başladı. Şirket, klavyenin yükseltilmiş modelini yakında piyasaya çıkarmayı hedefliyor.

Alüminyum Üst Kasa ile Daha Dayanıklı!

Kullanıcılar, Magic Keyboard'u tarif ederken sanki kendilerini Macboook Air kullanıyormuş gibi hissetiklerini ifade eder. Ancak klavye her ne kadar iPad Pro'nun kullanımını iyileştirse de eksik ve geliştirilmesi gereken özellikleri de vardı.

Bu sebeple Apple, aksesuarın yükseltilmiş modeli için birtakım çalışmalara başladı. Buna göre yeni Magic Keyboard, alüminyum bir üst kasaya sahip olacak ve böylece daha korunaklı bir yapıya ulaşacak.

Eski klavye, zamanla bükülmeye ve yırtılmaya çok müsaitti. Ancak yükseltilmiş versiyonunda bu durum değişecek ve klavyenin alt kısmındaki yumuşak malzeme korunarak daha güçlü ve bükülmez bir yapıya sahip olacak.

Klavyenin eski hâlindeki gibi yalnızca bir USB-C bağlantı noktasına sahip olmaya devam edeceğini de belirtelim. Ayrıca dokunmatik yüzeyi daha da genişleyecek ve böylece kullanıcılarına dizüstü bilgisayar deneyimini daha fazla sunacak.

Apple'ın Magic Keyboard'u dizüstü bilgisayar benzeri bir cihaza dönüştürüp orijinal amacına sadık kalarak yeniden piyasaya sürmesi bekleniyor.

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