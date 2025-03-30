Apple'ın, Özellikleriyle Herkesi Kendine Hayran Bırakacak Yeni Nesil Faresi Ortaya Çıktı!

2025 yılına giriş yapmamızla birlikte yeni M5 çipli bilgisayarları için kolları sıvayan Apple, bir yandan da sevilen bilgisayar aksesuarlarından Magic Mouse'u yenilemek için çalışmalarını sürdürüyor. İddialara göre şirket, uzun yıllardır üzerinde pek de fazla değişikliğe gitmediği kablosuz faresi için yepyeni özellikler planlıyor.

Son olarak ortaya çıkan yeni bilgiler, yeni Magic Mouse 3'ün beklenen özelliklerini, modern tasarımını ve uzun bir süredir şikayet edilen şarj portunun yeni konumunu gözler önüne serdi.

Magic Mouse 3 Neler Sunacak?

Yeni Magic Mouse 3 modelinin en önemli özelliklerinden biri şarj portunu ilgilendiriyor. Bildiğiniz üzere 2023 yılında yenilenen Magic Mouse, USB-C bağlantısına geçiş yapmasına rağmen, şarj portunun alt bölümde bulunması sebebiyle kullanım sırasında şarj edilemiyor. İddialara göre uzun yıllardır kullanıcıların en çok eleştirdiği noktaların başında gelen bu durum, yeni nesil Magic Mouse ile tarihe karışacak.

Mevcut şarj portunun, kullanıcıların fareyi aktif olarak kullandığı anlarda bile şarj edebileceği bir alana yerleştirileceği söyleniyor. Yeni mouse bu sayede uzun süren bilgisayar çalışmalarında bile kesintisiz şekilde kullanılabilecek. Apple'ın bu değişikliğe benzer şekilde yeni modelin daha verimli ve konforlu bir deneyim sunmasını sağlayacak yeni bir tasarım çizgisi belirlediği de söyleniyor.

Magic Mouse 3’ün çıkış tarihi henüz kesinleşmiş değil, ancak en erken 2026 yılında piyasaya sürülmesi öngörülüyor. Apple, yeni aksesuarlarını genellikle büyük donanım güncellemeleriyle birlikte tanıttığından, bu modelin de yeni bir Mac serisi ile eş zamanlı olarak duyurulması oldukça muhtemel. Öte yandan yeni tasarım ve özelliklere sahip olacak mouse'un seleflerine kıyasla daha pahalı olacağı da söyleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...