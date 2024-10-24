Apple, Yıllardır Değişmeyen Mail Uygulamasını iOS 18.2 İle Yeniledi: İşte Özellikler!

Apple, ilk olarak geçtiğimiz haziran ayında duyurduğu yeni mobil işletim sistemi iOS 18 için yeni bir beta sürümü yayınladı. Yeni iOS 18.2 Beta sürümü pek çok yeni özelliği beraberinde getitirken, yıllardır Apple cihazlarında yer alan Mail uygulamasına da yeni yenilikler kazandırdı. Detaylar haberde.

Yenilenen Apple Mail Uygulaması, Akıllı Kategori ve Yanıt Önerileri Özelliklerine Sahip Olacak!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, uzun bir süredir kullanıcıların dört gözle beklediği iOS 18 ve beraberinde gelen Apple Intelligence özelliklerine yakında kavuşmak üzere. Şirket, kısa bir süre önce geliştiriciler için iOS 18.2 Beta isimli yeni bir deneme sürümü yayınladı. Mevcut sürüm, yapay zeka destekli birçok yeni özelliği bünyesinde barındırırken, yenilenen Mail uygulamasına da ev sahipliği yapıyor.

Yeni güncelleme ile birlikte Mail, kullanıcılara gelen her e-posta gönderisi için farklı profil resimleri ve simgelerin görüntülendiği bir ana sayfaya sahip. Sevilen uygulama ayrıca, yenilenen tasarım ile birlikte iletyilen e-postaları yapay zeka desteği ile birlikte otomatik olarak kategorize edebilecek. Bu sayede gelen iletiler; postalar, birincil, güncellemeler, tanıtımlar gibi kategorilere ayrılacak.

Mail uygulaması bununla birlikte yeni bir yapay zeka özelliğine daha ev sahipliği yapıyor. Akıllı yanıt önerileri isimli yeni bir özellikle beraber kullanıcılara aynı göndericiden gelen e-postalar daha kolay bir şekilde görüntülenirken, Apple Intelligence sayesinde bu maillere akıllı yanıtlar da önerilecek. Yenilenen Mail uygulamasının Aralık ayında yayınlanacağı tahmin edilen kararlı iOS 18.2 sürümü ile birlikte tüm kullanıcıların beğenisine sunulması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Mail uygulaması, bu gibi yeniliklerle Gmail ve diğer e-posta uygulamalarıyla rekabet edebilir mi? Yorumlarda buluşalım...