Apple'a Bir Dava da Meksika'dan Geldi

Apple, Google ile birlikte eski bir telekomünikasyon şefinin Cuma günü teknoloji devlerine karşı şikayette bulunmasının ardından Meksika'daki düzenleyicilerden bir başka rekabet soruşturmasıyla karşı karşıya kalabilir.

Perşembe günü Meksika'nın telekomünikasyon düzenleyicisi IFT'ye sunulan şikayette Mony de Swaan Addati, Apple ve Google'ı "uygulama içi ödemeler için kendi ödeme hizmetlerini kullanmaya zorladıkları için rekabeti tamamen engellemekle" suçladı.

Reuters tarafından paylaşılan şikayet, Google Play Store ve Apple'ın App Store'unun %15 ile %20 arasında komisyon aldığını ve bunun da fiyat enflasyonunu zorladığını iddia ediyor. Addati, daha önce IFT tarafından değiştirilmeden önce var olan telekomünikasyon federasyonunun başkanıydı.

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Addati, "(IFT'nin) uluslararası en iyi uygulamalara uygun olarak yetkilerini araştıracağına ve kullanacağına, bu şirketlerin pazar güçlerini geliştiricilerin ve tüketicilerin zararına kötüye kullanmayı bırakmalarını sağlayacağına tamamen güveniyorum." dedi.

Şikayet bir soruşturmaya dönüşürse Apple'ın ve diğer teknoloji şirketlerinin karşılaşacağı en son durum, Dünya'nın dört bir yanındaki bir dizi başka düzenleyicinin de Apple'ın uygulama ekosistemindeki çeşitli faaliyetlerine göz atmasıyla sonuçlanacak. Hâlihazırda bazı ülkelerde bu sebeple davası süren Apple ve Google'ın ciddi yaptırımlarla karşılaşması da söz konusu.