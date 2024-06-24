Eski Düşman Yeniden Dost Oldu! Apple'dan Meta ile Kritik İş Birliği!

Son dönemin ana akımı yapay zeka artık hayatımızın her alanında boy göstermeye başladı. Bununla birlikte şirketler geliştirdikleri teknolojilerle pastadan en büyük payı almak için yoğun bir çalışma içerisindeler. Hatta öyle ki şartlar en büyük rakipleri bile çeşitli iş birlikleri için bir araya getirebiliyor. Apple ve Meta arasındaki yapay zeka görüşmesi bunun en yeni örneği.

Apple ve Meta'dan Potansiyel Yapay Zeka Ortaklığı

Apple, WWDC 2024 etkinliğinde yapay zeka alanındaki en son çalışmalarını bizlerle paylaştı. Şirket özellikle Apple Intelligence'ın duyurusu sırasında OpenAI ile ortaklık gerçekleştirdiklerini ve bu kapsamda ChatGPT'yi Siri'nin yenilenmiş sürümüne getireceklerini açıkladı.

Hatta bu anlaşma Elon Musk'ı bir hayli sinirlendirdi ve iş insanı ChatGPT entegrasyonunun gelmesi durumunda şirketlerinde Apple ürünlerinin kullanımını yasaklayacağını söyledi. Wall Street Journal tarafından paylaşılan son bilgiler Apple'ın Musk'ı küplere bindirecek bir anlaşmanın daha eşiğinde olduğunu gösteriyor.

Kaynağa göre Apple ve Facebook'un çatı şirketi Meta arasında potansiyel bir yapay zeka ortaklığı için bir görüşme gerçekleşti. Şu an için iş birliğinin detaylarına dair net bilgiler verilmezken, görüşmelerin henüz erken bir aşamada olduğu ve bu nedenle tarafların anlaşma olmadan masadan kalkma ihtimalinin de olduğu ifade ediliyor.

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