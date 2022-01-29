Apple CEO’su Tim Cook’tan Metaverse Açıklaması Geldi!

Son dönemlerin en popüler konusu olan Metaverse, tüm teknoloji dünyasını ve teknoloji şirketlerini yakından ilgilendiyordu. Ancak Apple’ın Metaverse konusunda sessiz kalması ve Metaverse ile ilgili gelişmeleri bir süre uzaktan takip edeceği iddiası, gündeme gelmişti. 2024 yılına kadar Apple’ın Metaverse evrenine dahil olmayacağı yönündeki söylentiler ise tüm gözler Apple’dan gelecek açıklamaya kitlenmişti. Bu noktada, Apple’ın CEO’su Tim Cook, katıldığı finansal kazanç toplantısında, gündemden düşmeyen Metaverse dünyasıyla ilgili heyecanlandıran açıklamalarda bulundu. İşte, o açıklamanın detayları…

“Apple, Metaverse'e İnanıyor”

Metaverse evreninin yüksek bir potansiye sahip olduğunu düşünen Tim Cook, Apple olarak sanal gerçeklik çalışmalarıyla ilişkilendirilen Metaverse'nin, tüm gelişmelerinin yakından takip edildiğini belirtti. Aynı zamanda, hemen hemen herksin merak ettiği Metaverse yatırımları hakkında da açıklama yapan Apple CEO’su, şirketin bu alana yatırım yaptığını duyurdu.

Tim Cook, Metaverse'de sanal gerçeklik alanında büyük potansiyel gördüğünü ve bu potansiyeli yatırımları ile destekleyeceğini belirtirken, Metaverse ile ilgili sorulan sorulara; "Özellikle inovasyona odaklanmış bir şirketiz ve App Store'da 14.000'den fazla AR uygulamamız var” dedi. Bu açıklamanın yanı sıra Cook, Apple olarak her zaman yeni teknolojileri keşfettiklerini ve bu teknolojilerin ne kadar ilginç gözüktüğüne dair uzun uzun konuştuklarını dile getirdi.

Cupertinolu teknoloji devi uzunca bir süredir bir artırılmış gerçeklik teknolojilerine, gerek donanım gerekse de yazılım kanadında ciddi yatırımlar yaptığı biliniyor. Apple’ın son iPad Pro ve iPhone modellerine dahil ettiği lidar sensörü, şirketin AR alanında yaptığı donanımsal çalışmaların bir örneği olarak gösterilebilir. Aynı zamanda, VR gözlüğü üzerinde çok uzun zamandır çalışan Apple, sanal gerçeklik konusuyla oldukça yakından ilgileniyor. Endüstri kaynaklarından gelen son bilgiler, söz konusu VR gözlüğün bu yılın sonlarına doğru duyurulabileceği yönünde.