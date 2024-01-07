Apple, 2024’ün İlk Haftasında Hisse Kaybediyor: Milyar Dolarlık Düşüş!

Apple hisselerine yönelik tavsiyeler, Barclays ve Piper Sandler tarafından yapılan revizelerle bir haftada ikinci kez aşağı yönde güncellendi. Şirketin hisseleri 8 haftanın en düşük seviyesine gerileyerek, yılın ilk haftasında piyasa değerinde 170 milyar dolarlık bir azalmaya işaret etti.

Piper Sandler'ın tavsiyesinin ardından, Apple hisseleri yüzde 1,4'lük bir düşüşle hisse başına 181,6 dolara geriledi. Bu düşüş, şirketin piyasa değerinin 2024'ün ilk haftasında yaklaşık 170 milyar dolar azalmasına neden oldu.

Dünya genelinde 2,8 trilyon dolardan fazla sermayesiyle, Apple hala piyasa değeri en yüksek şirket unvanını koruyor. Ancak, son günlerdeki kayıplar, şirketin aralık ayındaki tarihi zirvesinin yalnızca yüzde 8 altına düşmesine yol açtı.

Piper Sandler, Apple'a olan tavsiyesini "ağırlığı artır" seviyesinden "nötr" seviyesine çekti ve fiyat hedefini 205 dolara indirdi. Barclays'in çarşamba günü yaptığı revizyon da, Apple ürünlerine olan talebin 2024'te zayıflayacağı beklentisiyle hisse tavsiyesini "nötr" seviyesinden "ağırlık azalt" seviyesine düşürmüştü.