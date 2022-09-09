Apple Antitröst Davası Sebebiyle Milyarlarca Dolar Kaybedebilir!

Amerika'da büyük teknoloji firmalarına karşı antitröst yani rekabet karşıtı eylem davaları halen sürüyor. Davaların en son yöneltildiği şirketlerden biri olan Google suçlu bulunursa birçok teknoloji firması milyarlarca dolar para kaybedebilir. Bu firmaların başında Apple geliyor.

Google dünyanın en çok ziyaret edilen arama motoru olarak bilinse de Adalet Bakanlığı'na göre bu trafiğin arkasında rekabet karşıtı bir eylem yatıyor. Google, her sene ABD'de satılan akıllı telefonlarda Google arama motorunun varsayılan seçenek olarak sunulması için milyarlarca dolar harcıyor. 2014'te yayınlanan bir rapora göre Google, iPhone'larda varsayılan arama motoru olarak sunulmak için Apple'a tam 1 milyar dolar ödedi. Eğer rekabet ihlali davası Google aleyhine sonuçlanırsa bu durum başta Apple olmak üzere Samsung, AT&T ve çok daha fazlasını etkileyebilir.

2022 Yılında Google Apple'a 20 Milyar Dolar Ödedi!

2014 yılından beri her geçen gün artan varsayılan arama motoru olma ücreti, 2022 yılı itibarıyla artık Apple ürünleri için 20 milyar dolara kadar fırlamış durumda. Google'ın arama motorları arasında tekel olmak amacıyla finansal nüfuzunu kullanması, Adalet Bakanlığı'na göre rekabet için sorun teşkil ediyor. Tüm bu iddialara karşı arama motorları arasında çok yüksek bir konumda olduğunu kabullenen Google, asıl rakiplerinin ByteDance, Meta, Amazon, Grubhub gibi firmalar olduğunu savundu.

Davaların 2023 yılında başlaması bekleniyor. Eğer Google antitröst davasını kaybederse anlaşmalı olduğu Apple gibi onlarca şirket milyarlarca dolar kayıp yaşayabilir. Çünkü dava sonucuna göre Google'ın etkisini artırmak amacıyla finansal gücünü kullanması tamamen yasaklanacak. Henüz davaların seyri hakkında net bir bilgi bulunmasa da gelecekte birçok teknoloji firmasına karşı antitröst davalarının devam ettirilmesi bekleniyor.