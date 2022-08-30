Google Bazı VPN Uygulamalarını Yasaklayacak

VPN, artık günümüzde herkesin ihtiyacı haline geldi. Bilgisayarların dışında telefonlarda da VPN kullanmak mümkün. Bazı VPN uygulamaları, lokasyonunuzu değiştirmek dışında özel hizmetler de sunuyor. Onlardan biri olan reklam engelleme hizmetiyle başı belada olan Google, reklam engelleyen VPN'leri Play Store üzerinden kaldıracağını açıkladı.

Bilgisayar için birçok reklam engelleyici bulunsa da telefon uygulamalarında reklamlardan kaçmak biraz daha zor hale gelebiliyor. Özellikle YouTube gibi sürekli olarak reklam gösteren uygulamaları engellemek için VPN olarak hizmet sunan bazı uygulamalar bulunuyordu. Artık bunlara erişim de bitecek.

Google Reklamlara Büyük Önem Veriyor

Son aylarda yaptığı çalışmalarla ana geçim kaynağı olan reklamlara ne kadar büyük önem verdiğini gösteren Google, olabilecek herhangi bir kaybı önlemek istiyor. İndirilme sayısı milyonları aşan ücretli ve ücretsiz bazı VPN uygulamalarının topluca Play Store üzerinden kaldırılması da bunlardan biri.

Bunun dışında bazı VPN uygulamalarının kullanıcının izni olmadan kişisel verilerini topladığını iddia eden Google, zararlı uygulamaları da Play Store üzerinden kaldıracağını açıkladı. Son yıllarda platform içerisinde sergilenen ürünlerin yarattığı zararlarla ilgili platform sağlayıcısının da kapısının çalındığı davalar, bu konuda Google'ı korkutmuşa benziyor.

Çoğu VPN uygulamasının kullanılabilir olacağı düşünülüyor. Bu haberin ortaya çıkmasından sonra bazı VPN uygulamaları, çoktan yazılımlarını güncelleyip reklam engelleme özelliğini kapatmaya başladı. Artık Android telefonlarda reklam engelleme özelliğinin bitmeye başladığını söyleyebiliriz.