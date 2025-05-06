Apple, Sevilen Uygulamasını Güncelledi! Artık Daha Hızlı Çalışıyor

Apple, Android kullanıcılarının iPhone bir telefona kolayca geçiş yapabilmesi için geliştirdiği iOS'e Taşı (Move to iOS) uygulamasını güncelledi. Böylelikle geçişi daha hızlı ve sorunsuz hale getiren firma, kullanıcı deneyimini yükseltti. İşte detaylar!

iOS'e Taşı (Move to iOS) Uygulaması Güncellendi

Android işletim sisteminin resmi uygulama mağazası Play Store'da yer alan iOS’e Taşı (Move to iOS) uygulaması, artık daha gelişmiş bir geçiş deneyimi sunuyor. Yeni güncellemeyle birlikte USB-C ya da USB-C – Lightning kablosu kullanılarak yapılan kablolu veri aktarımı artık çok daha hızlı hale geldi. Ayrıca aktarım süreci boyunca kullanıcıya iOS hakkında faydalı ipuçları da gösteriliyor.

Bunun yanı sıra Android cihazlardaki ses kayıtları artık dosya formatına bağlı olarak Sesli Notlar ya da Dosyalar uygulamasına aktarılıyor. Arama geçmişi ve çift SIM etiketleri de sorunsuz bir şekilde iPhone’a taşınabiliyor.

Güncelleme notları şu şekilde;

iPhone ve Android telefon arasında USB-C veya USB-C - Lightning kablosu kullanarak daha hızlı kablolu veri aktarımı.

Wi-Fi veya Kişisel Erişim Noktası üzerinden bağlantı.

Geçiş sırasında iOS ipuçları gösterilmesi.

Arama geçmişi ve Çift SIM etiketlerinin aktarılması.

Ses kayıtları, dosya formatına göre Sesli Notlar ya da Dosyalar uygulamasına aktarılması.

Yeni desteklenen diller: Bengalce, Guceratça, Kannada, Malayalam, Marati, Odiya, Pencapça, Tamilce, Teluguca ve Urduca

iOS'e Taşı (Move to iOS) uygulamasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? iOS'e Taşı (Move to iOS) uygulamasının yeni özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.